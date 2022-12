Infoavond over kinderopvang en jongerenbeleid in Deerlijk

Vlaams Belang Deerlijk organiseert op donderdag 22 december om 19.30 uur een infoavond over kinderopvang en jongerenbeleid in het buurthuis De Wieke.

“We ontvangen hiervoor Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse, die vast lid is van de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding en lid was van de onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang”, verduidelijkt voorzitter van Vlaams Belang Deerlijk Tom Lamont (links op de foto).

“Tijdens deze actuele gespreksavond gaan we dieper in op het beleid van minister Crevits en kijken we welke alternatieven en voorstellen het Vlaams Belang biedt en hoe we deze lokaal kunnen implementeren. Men kan gratis registreren of de infobrochure aanvragen via tom.lamont@vlaamsbelang.org.” (DRD)