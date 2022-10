Indoorhal Tennisclub Staden officieel geopend

Burgemeester Francesco Vanderjeugd mocht vrijdagavond officieel de gloednieuwe indoortennishal van Tennisclub Staden openen.

“Met de realisatie van de indoorhal gaat een droom van de club in vervulling”, weet Dirk Demeulenaere, voorzitter van TC Staden. “De plannen om een indoorhal op te trekken dateren al van ruim 6 jaar geleden. De kostprijs bleek evenwel te hoog te zijn. Clublid Stefaan D’hondt van accountancybureau Quartus zocht en vond daarvoor evenwel een oplossing. We deden voor de bouw een beroep op eigen middelen en gingen een lening aan bij de bank. Verder kregen we van de gemeente een renteloze lening van 100.000 euro en een subsidie van 125.000 euro. Om het project financieel rond te krijgen deden we ook een beroep op coöperanten. De hal is een aanvulling op onze bestaande tennisvelden in open lucht en is het gevolg van de groeiende populariteit van de club. In twee jaar tijd verdubbelde ons ledenaantal tot meer dan 300.”

De nieuwe hal werd opgetrokken op de terreinen van TC Staden op sportcentrum De Wankaarde. De nieuwe indoorhal telt 3 tennisvelden met aangebouwd clubhuis met zicht op de indoorvelden. Het geheel beslaat een oppervlakte van 2.230 vierkante meter. (BCH)