In West-Vlaanderen passeert Ronde van Vlaanderen enkel door Kerkhove: “Ronde zorgt voor speciale sfeer”

Het is maar een kort stukje, maar het wordt een stukje vol sfeer. Kerkhove is zondag opnieuw het enige West-Vlaamse dorp waar de Ronde van Vlaanderen passeert. En na twee edities waar amper publiek bij mocht zijn, zijn ze daar weer klaar voor een waar volksfeest. “Iedereen praat erover, het wordt echt een hoogdag”, zegt Carine De Pessemier. Zij heeft het enige café langs het traject in Kerkhove.

Kerkhove redt de West-Vlaamse eer tijdens de Ronde van Vlaanderen. Sinds 2017 is het het enige West-Vlaamse dorp waar Vlaanderens Mooiste passeert. “De renners komen van de Kwaremont, en rijden via de Scheldebrug Kerkhove binnen”, zegt burgemeester Lut Deseyn. “Van in Kerkhove gaat het in rechte lijn naar Oudenaarde. Wie bij ons op kop rijdt, wint even later normaal gezien de wedstrijd.”

En Kerkhove is best wel fier op die passage. “Voor corona leefde het echt wel in onze gemeente”, zegt Deseyn. “Het wordt wat afwachten of we het publiek na corona terug zal keren, maar ik vermoed van wel. Traditioneel krijgen we ook veel supporters van buiten de gemeente. Er vertrekken een aantal shuttlebussen richting de koers in Kerkhove. In het centrum is er altijd wel sfeer en animo, wielerliefhebbers die van die bussen stappen, blijven al snel eens plakken bij ons.”

Groot scherm

Ook dit jaar valt er iets te beleven, al is het dan nog iets minder dan in pre-coronatijden. Dave Lampole organiseert altijd de festiviteiten aan de kerk in Kerkhove. “Normaal is dat met een grote feesttent, maar dat doen we dit jaar niet. Het groen licht is door corona iets te laat gekomen om dat nog geregeld te krijgen. Maar we pakken wel uit met een groot scherm en een dj, dus het wordt gegarandeerd de moeite.”

Al sinds de Ronde hier passeert, komen er tien Italianen naar hier, ik hoop dat ze dit jaar terugkomen – Carine De Pessemier, uitbaatster café De Sportwereld

Elk jaar is iedereen welkom, en dat is dit jaar niet anders. “Wij werken nooit met vips, ook niet op andere jaren wanneer bezoekers ook in de feesttent kunnen aanschuiven om te eten. De koers moet een volksfeest zijn, en daarbij is iedereen welkom. Het zorgt voor een speciale sfeer in Kerkhove, en dat zal dit jaar niet anders zijn.”

Carine De Pessemier baat al 20 jaar café De Sportwereld uit. Zij is het enige West-Vlaamse café langs het parcours van de Ronde. “Ik kijk er naar uit, naar zondag, jawel. De voorbije twee edities was het toch flink wat minder. Zonder publiek is de charme van de koers weg.” Ook Carine zet een groot scherm en zorgt voor een dj. “Voor mij is dat echt een zot drukke dag. Van ’s morgens sta ik achter de tap, en ik kom er niet meer van achter tot ’s avonds. Maar ik vind het echt zalig om te doen.”

Italianen

Het is een beetje afwachten hoeveel volk er dit jaar zal komen, zegt Carine. “Het weer is niet ideaal, het hangt er dus een beetje vanaf of mensen zich hierdoor laten afschrikken. Maar ik denk eerlijk gezegd van niet. Mensen zijn zo blij dat de Ronde weer passeert en ze er dit keer wel bij kunnen zijn. Iedereen zal postvatten langs het parcours.”

Carine hoop deze editie opnieuw op bijzondere bezoekers. “Elk jaar, al sinds de Ronde hier passeert, komen er tien Italianen naar hier. Ze zetten hun camper op mijn parking, van vrijdag tot maandag. Ik hoop eigenlijk echt dat ze terugkomen dit jaar… Ik ben benieuwd.” (JM)