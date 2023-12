In turnzaal De Pionier komen er na verhuis turnclub tiental petanqueterreinen

In de loop van volgend jaar komen er in de huidige turnzaal van sportcentrum De Pionier in Wervik een tiental petanqueterreinen in dolomiet. Wat alvast heel goed nieuws is voor Okra, de Vlaamse Seniorenclub en Neos. Nu spelen ze op het stadsdomein Oosthove in de Speiestraat zowel binnen als buiten. Indoor is dat dan op tapijten. Eerder kreeg het schepencollege in juni 2015 een petitie met de vraag naar overdekte petanquepleinen.

Kevin Galle en zijn vrouw Vicky Willemijn uit Wervik waren toen lid van een petanqueclub in Poperinge en startten een petitie met uiteindelijk zo’n 300 handtekeningen. De stad ging toen niet in op hun vraag. “Ik had altijd een oplossing in mijn achterhoofd en die is er nu vermits de turnclub verhuist naar de nieuwbouw van sportcentrum Ter Linde in Geluwe”, zegt schepen van Sport Geert Bossuyt (Vooruit).

Kleuterturnen

Ter Linde wordt exclusief voorbehouden als sportinfrastructuur. Er komt onder meer een ruimte van ongeveer 1.300m vierkante meter voor turnen. “Het is de bedoeling dat de turnclub We Gym Togheter in mei verhuist naar de nieuwe zaal”, zegt de bevoegde schepen. “Alleen het kleuterturnen blijft in de Pionier wat het voor de ouders qua verplaatsingen gemakkelijker zal maken. We bekijken nog waar het kleuterturnen in De Pionier een nieuwe plek krijgt.”

De turnzaal van de Pionier heeft een oppervlakte van ongeveer 500 vierkante meter. “We krijgen een unieke kans om van dit deel een ‘seniorensporthal’ te maken”, zegt Geert Bossuyt. “Met de vertegenwoordigers van de seniorenverenigingen hadden we een plaatsbezoek en men denkt aan zeker tien indoorterreinen. Iedereen krijgt nu de tijd om zijn verlangens op papier te zetten en volgt er dan een nieuw overleg.”

Indoorsporten

“Ook zal er worden nagegaan of er eventueel plaats is om andere indoorsporten daar te lokaliseren; Zoals darts en kub. Voor de binnenterreinen voorzien we een budget van 15.000 euro. Tevens zal er ook plaats zijn om in de huidige turnzaal een kleine bar te voorzien”

Op Oosthove bevinden de petanquepleinen zich naast het gesloten zwembad Ter Leie dat wordt afgebroken. “Waarschijnlijk vanaf maart, april”, zegt de schepen van Sport.. “Op vandaag weten we nog niet welke hinder dat voor de pêtanquers eventueel zal geven. Het is de bedoeling de buitenpleinen te herlokaliseren naast de cafetaria van De Pionier. Er liggen daar nu enkele petanquepleinen maar het zou er worden uitgebreid. We hadden gedacht aan een ruimte aan de overkant van het skatepark maar de afgevaardigden van de petanqueclubs vinden dat te ver.”