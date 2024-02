“In museum te bewonderen”: Joran (17) maakt van architecturale pareltjes LEGO-creaties

Je eigen werk in een museum kunnen exposeren, het is maar weinig mensen gegeven. Joran Vercouillie uit Oeselgem kan die mijlpaal op amper 17-jarige leeftijd al afvinken. Niet schilderijen of beeldhouwwerk siert het Mudel in Deinze, maar wel enkele van zijn… LEGO-creaties. Je kan er onder andere een basiliek van Koekelberg in blokjesvorm spotten, net als de Nevermore Academy uit de populaire Netflix-reeks Wednesday.

Dat Joran Vercouillie al jaren tuk is op LEGO bewijst hij met een kiekje uit de oude doos waarop hij als kind te zien is met een boot gemaakt van de bekende Deense blokjes. “Bouwen heeft me altijd al gefascineerd. Toen ik klein was, metste ik in onze tuin al een dorpje. Later heeft dit zich omgezet in een fascinatie voor architectuur, maar ik hou ook enorm van geschiedenis.”

“Op een bepaald moment greep ik terug naar LEGO en begon ik creaties uit dat tijdperk te bouwen, met onder andere een Romeins amfitheater dat ik nooit afgewerkt heb. Het was veel proberen en oefenen, maar daardoor heb ik wel veel geleerd. Gaandeweg ben ik maquettes gaan bouwen met behulp van computerprogramma Bricklink Studio. Dat berekent hoeveel blokjes ik voor een bepaald iets nodig heb en dan kan ik op voorhand netjes uittekenen hoe het eindresultaat er zal uit zien. Het fijne is dat ik de benodigde blokjes met enkele klikken dan ook meteen kan bestellen, want ik heb geen al te grote voorraad.”

Mooie architectuur

Wie nu bij Joran thuis in de Waterweg gaat kijken, kan er verschillende enorme LEGO-creaties zien. Op zijn kamer staat de Titanic, één van de grootste officiële LEGO-sets die ooit zijn uitgebracht en met zijn ruim 9.000 blokjes een kolos om te bouwen. Iets verderop prijkt ook een piramide.

(Lees verder onder de foto)

De basiliek van Koekelberg die Joran zelf in elkaar stak: “Ik baseerde me eerst op foto’s die ik online en via Google Earth vond, maar ik ben ook naar de basiliek gegaan om alle details juist te krijgen.” © gf

“Mijn fascinatie voor mooie architectuur komt daarin terug”, zegt hij. “Eén van mijn allereerste eigen creaties was het Innovation Centre uit de film Jurassic World. Op een vrij kleine schaal, zodat het behapbaar bleef. Later ben ik me beginnen toeleggen op zaken die architecturaal een grote uitdaging vormden. Zo was ik al langer gefascineerd door het uiterlijk van de basiliek van Koekelberg en besloot ik die op een schaal van een op 650 na te bouwen. Ik heb er uiteindelijk 7.100 steentjes voor nodig gehad. Ik baseerde me eerste op foto’s die ik online en via Google Earth vond, maar ik ben in de latere fase ook ter plekke gegaan om alle details precies juist te krijgen. Het fijne daar was dat de basiliek zijn eigen stijl heeft, die niet al te moeilijk na te bouwen is.”

“Graag Tower of London, de Akropolis en vuurtoren van Alexandrië nabouwen”

De Oeselgemnaar ging tegelijk ook een andere bouwuitdaging aan en die was net iets moeilijker na te bouwen: de Nevermore Academy uit de Netflix-reeks Wednesday. Het gaat om een fictief gebouw dat gebaseerd is op een echt kasteel in Roemenië. “Alleen het voorste deel van het gebouw uit de serie bestond echt, dus was het iets moeilijker om de afmetingen juist te krijgen. Ik kon er ook eventjes heen om wat foto’s te nemen. Daar gingen 16.200 steentjes in en in totaal heb ik er een half jaar aan gewerkt. Doorheen de week ben ik toch dagelijks met die hobby bezig. Ik volg thuisonderwijs en eens mijn lessen in de namiddag erop zitten ga ik altijd nog wat met LEGO aan de slag. Verder ga ik ook graag naar LEGO-beurzen om mijn creaties aan andere fans te tonen.”

(Lees verder onder de foto)

De Nevermore Academy uit de populaire Netflix-reeks Wednesday. © gf

Via familie is Joran erin geslaagd de basiliek en de Nevermore Academy aan het grote publiek te tonen. “De LEGO-versie was vorig jaar zelfs even in de échte basiliek te bewonderen”, glundert Joran. “Ik had het eindresultaat online gezet en zo was het onder de aandacht van de verantwoordelijke daar gekomen. Via familie kreeg ik nu ook de kans mijn beide creaties in het Mudel (Museum van Deinze en de Leiestreek, red.) in Deinze tentoon te stellen. Je kan ze er tijdens de openingsuren bezichtigen en dat nog tot eind februari.”

40-tal projecten

Of Joran nog ergens van droomt? “Ik ben ondertussen bezig aan de beginfase van mijn volgend project: een LEGO-versie van de Sint-Romboutskathedraal. Die is deels gotisch van stijl, dus dat is een volledig nieuwe uitdaging voor mij. In totaal heb ik een lijst met een veertigtal projecten die ik ooit graag zou bouwen, waarvan ik er zeven als prioritair heb geselecteerd. Zo zou ik graag nog de Tower of London, de Akropolis in Athene en de vuurtoren van Alexandrië nabouwen. En als ik écht mag dromen, dan zou ik van deze hobby graag mijn beroep maken en mijn boterham verdienen met het maken van LEGO-creaties.”

Meer LEGO-werk van Joran is te vinden via de Facebook- en Instagrampagina’s Atelier Joran.