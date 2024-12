IN KAART – In slechts 18 gemeenten is vuurwerk op Nieuwjaar verboden

Het nieuwe jaar inluiden met een knal? Dat kan nog steeds in 46 West-Vlaamse gemeenten. Daarmee behouden we onze reputatie van de meest vuurwerkvriendelijke provincie, want nergens anders zijn er zoveel lokale besturen die tijdens de eindejaarsperiode een uitzondering maken op het algemeen Vlaams vuurwerkverbod.

In ruim zeven op de tien West-Vlaamse gemeenten mag je als particulier nog vuurwerk afsteken op Nieuwjaar, dat blijkt uit een rondvraag van deze krant.

Al beginnen steeds meer burgemeesters zich te bekeren: momenteel geldt er een algemeen vuurwerkverbod in 18 West-Vlaamse steden en gemeenten, ook tijdens de overgang van 2024 naar 2025. Vorig jaar was dat slechts op 13 plaatsen het geval. Het zijn de burgervaders en -moeders van Avelgem, Deerlijk, Diksmuide, Koekelare, Koksijde, Oudenburg en Torhout die dit jaar voor het eerst hun burgers verbieden om vuurwerk af te steken op 31 december.

“Lokaal is een verbod te moeilijk te handhaven. Zeker omdat vuurwerk ook soms bewust wordt ingezet bij agressie tegen hulpverleners”

In Koksijde kun je in principe als particulier je kans wagen en een vergunningsaanvraag indienen, maar volgens de communicatiedienst zijn de voorwaarden zodanig streng dat er in de praktijk enkel vergunningen worden verleend als de gemeentediensten zelf een vuurwerkspektakel willen organiseren. In Avelgem zijn het enkel erkende handelaars die kunnen trachten toestemming te bekomen. Opvallend is de beslissing van Nieuwpoort en Menen: zij draaiden hun verbod van vorig jaar terug. (lees verder onder de kaart)

Maar liefst 31 lokale besturen zien geen graten in een knallende jaarwisseling. Daar krijgen alle burgers tijdens de nacht van 31 december op 1 januari automatisch toestemming om vuurwerk af te steken, hoewel er zo goed als overal beperkingen worden opgelegd (vooral in tijd, soms ook op vlak van locatie). Enkel in Kortrijk, Ledegem en Spiere-Helkijn krijgen liefhebbers 100 procent vrij spel.

Daarnaast zijn er 15 gemeenten waar je een vergunning moet aanvragen of een melding moet indienen om vuurwerk te mogen afsteken op oudejaarsavond. Eens je toestemming van de burgemeester hebt verkregen, moet je je op 11 locaties wel nog steeds aan bepaalde voorwaarden houden.

Agressie

De populariteit van deze nieuwjaarstraditie is een doorn in het oog van verschillende instanties. “Een absurde situatie”, klinkt het teleurgesteld bij Oscare vzw, het nazorg- en onderzoekscentrum voor mensen met brandwonden en littekens. “De Vlaamse overheid zou de verkoop van vuurwerk aan banden moeten leggen, daar hameren wij al jaren op”. Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) pleit voor zo'n bovenlokaal verbod, ook voor het gebruik ervan: “Lokaal is dit te moeilijk te handhaven. Zeker omdat vuurwerk ook soms bewust wordt ingezet bij agressie tegen hulpverleners.”

Hoewel de meerderheid van onze lokale besturen toestemming geeft aan hun inwoners om vuurwerkpijlen de lucht in te schieten, doen ze dat zelf amper nog. Enkel De Panne, Koksijde, Middelkerke, Nieuwpoort en Oostende organiseren zelf nog een vuurwerkspektakel, de laatste twee doen dat opnieuw na een pauze in 2023.