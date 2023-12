IN KAART In deze West-Vlaamse gemeenten mag je het nieuwe jaar op gang knallen

Het nieuwe jaar inzetten met een knallend potje vuurwerk blijft populair in onze provincie. Terwijl de rest van het land steeds vaker vuurwerk verbiedt, zijn er bij ons slechts 13 gemeenten waar het afsteken van een vuurpijl uit den boze is, ook op Nieuwjaar. Dat zijn er twee meer dan vorig jaar.

Geen enkele provincie is zo zot van vuurwerk als West-Vlaanderen. Liefst 51 van de 64 gemeenten staan toe dat je – al dan niet mits een vergunning – tijdens de overgang van oud naar nieuw één of meerdere vuurpijlen afschiet. Dat blijkt uit een rondvraag van deze krant.

Met meer dan 8 op de 10 gemeenten die vuurwerk toelaten op oudejaar, is de regelgeving in onze provincie veruit het soepelst. In Limburg staat de helft van de gemeenten vuurwerk toe. In Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant mag dat in een derde van de gemeenten, in Antwerpen staat slechts 23 procent van alle lokale besturen het toe. Oscare vzw, het nazorgcentrum voor mensen met brandwonden, betreurt dat. “Jaarlijks raken mensen verbrand, raken dieren in paniek en ontstaan er branden door vuurwerk. Toch is één op de twee gemeenten in Vlaanderen zich nog steeds niet bewust van de gevaren.”

Vergunning

In 2019 kwam er in Vlaanderen een algemeen vuurwerkverbod, maar dat werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Burgemeesters kunnen in hun gemeente zelf beslissen of ze het afsteken van vuurwerk verbieden of toelaten. Wel geldt de regel dat er in principe nooit vuurwerk mag afgestoken worden zonder vergunning. (lees verder onder de kaart)

Dat is nog altijd zo in 21 West-Vlaamse gemeenten. Daar moeten burgers een aanvraag indienen bij hun burgemeester. In sommige gevallen volstaat een melding, in andere gelden er dan weer vrij strenge criteria die bepalen of iemand al dan niet toestemming krijgt om vuurwerk af te steken. Zo laat het gemeentebestuur van Koksijde bijvoorbeeld weten dat er eigenlijk zelden tot nooit vergunningen verleend worden. In nog een vijftal andere gemeenten worden naar verluidt er in de praktijk gewoonweg geen aanvragen ingediend, “omdat de inwoners weten dat vuurwerk eigenlijk niet wenselijk is”.

In 31 West-Vlaamse gemeenten wordt die vergunningsplicht omzeild door een uitzondering op te nemen in het politiereglement: tijdens de nacht van 31 december op 1 januari mag je daar zonder vergunning naar hartenlust vuurpijlen afschieten. Wel leggen 14 van die lokale besturen beperkingen op, zoals de tijdspanne waarin vuurwerk toegelaten wordt of de locatie.

Minder spektakel

De overige dertien gemeenten kiezen ervoor om geen uitzondering te maken en ook op oudejaarsavond vuurwerk volledig te verbieden, Nieuwpoort en Oostende zijn de nieuwkomers in deze groep. Opvallend: steeds minder lokale besturen zetten zélf een vuurwerkspektakel op de agenda. Enkel De Panne, Koksijde en Middelkerke doen dat straks nog. Vorig jaar was dat nog in acht gemeenten het geval.

