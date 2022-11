In het Izegemse WK-dorp zijn ze er helemaal klaar voor: “Het kunstgras is gelegd en er zijn zelfs stewards voorzien”

Alle onheilspellende berichten over WK-dorpen te lande, daar trekken ze zich in Izegem niets van aan. Het WK-dorp in het oude goederenstation staat er al te blinken in zijn vel, inclusief een ondergrond van kunstgras. “We zijn er klaar voor’, klinkt het.

De kaartenverkoop voor het WK-dorp in het Izegemse goederenstation is de jongste week goed op gang gekomen. Initiatiefnemers zijn daar Frederic Boulez (Bierkasteel), Tom Sintobin en Jurgen Defour (De Koornmarkt/De Grote Markt) die elk al hun strepen hebben verdiend in de horecawereld. Terwijl er van Mechelen tot Brussel overal initiatieven worden geannuleerd, gaan ze in Izegem gewoon door. “We hebben ook 17 partners, zeg maar sponsors die ons ondersteunen. Zij krijgen daarvoor ook iets in return, maar zonder hen was ook simpelweg niet mogelijk geweest. We organiseren graag en doen dat graag goed om leven in de brouwerij te krijgen. Puur voor de centen moeten we dit niet doen, integendeel. Maar iemand moet toch iets ondernemen.”

Back to Olympia-party

En dat gebeurt dus in het voormalige goederenstation waar de vloer ondertussen bedekt is met een indoor kunstgrasveld. “Dat geeft meteen en ander gevoel aan de ruimte.” In het WK-dorp worden straks de openingsmatch, de wedstrijden van de Rode Duivels en eventuele latere finalematchen uitgezonden. “We hopen uiteraard dat onze nationale ploeg het zo goed mogelijk gaat doen. Naast de voetbalmatchen zelf hebben we op de wedstrijdvrije dagen ook activiteiten zoals een afterworkparty (8 december) en op vrijdag 16 december ook de Back to Olympia-party. Daarmee gaan we nog eens terug in de tijd en willen we sfeer van dancing Olympia laten herleven.”

“De oude stationsloketten zullen nu opnieuw dienst doen; je zult er drankjetons kunnen kopen”

Maar eerst het voetbal uiteraard en komende zondag gaan om 14 uur de deuren al open. “Er is de openingsmatch van het WK, maar dat willen we aanwenden om de mensen kennis te laten maken met ons concept. Een kaart kopen daarvoor hoeft niet. Voor de matchen van de Rode Duivels wel, maar dat is alleen omdat we onze maximumcapacititeit van 500 aanwezigen in het oog moeten houden. Voor zo’n kaart betaal je 5 euro, maar in ruil krijg je twee drankjes. Dus in principe is het gratis.”

Jurgen Defour, Tom Sintobin en Frederic Boulez bekijken ‘het kunstgrasveld’ even vanachter de nadars. © Frank Meurisse

De organisatoren hebben niets aan het toeval over gelaten. Heel de oppervlakte is bedekt met kunstgras dat werd weggeplukt van een indoorvoetbalterrein. Een groot scherm van 5 op 2,5 meter, goed voor maar liefst 50 ledwall-panelen zorgt voor topbeeld. Buiten voor het goederenstation zal er een rokerszone zijn en staat ook het sanitair opgesteld. Binnen doen de oude stationsloketten opnieuw dienst om drankjetons en kaarten voor de wedstrijden te kopen. Ook aan de loketten en aan de bar staan schermen opgesteld. Voor een Jupiler en frisdranken betaal je 2,5 euro, net als voor Filou en Kasteelbier (25 cl). Voor de hongerige magen is er de ‘haute dog’, zeg maar de betere hotdog en en de WK-burger. Na de match is er nog een afterparty met een dj. Nu zondag is er ook een special act voorzien.

De stewards van SV Zulte Waregem zullen op post zijn. Om de toegangscontrole te doen, maar ook om toe te zien om het indoorrookverbod. MATT Security zorgt voor de camerabewaking. Op de gratis parking van het goederenstation is plaats voor 350 wagens, er is ook een fietsparking en de trein stopt vlakbij.