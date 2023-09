In het donker door grootste maisdoolhof How’Labyrinthe: “Enige wat je krijgt is zaklamp!”

Afgelopen weekend trokken honderden waaghalzen, voorzien van enkel een zaklamp, doorheen het grootste maisdoolhof van de regio. Tijdens de How’Labyrinthe nocturne was het griezelen verzekerd, als voorbereiding op Halloween.

How’Labyrinthe groeide de afgelopen jaren uit tot een regelrechte toeristische klepper. Met meer dan 4 hectare aan gangen en doodlopende steegjes, gecombineerd met raadsels en breinbrekers, kwamen mensen vaak van kilometers ver om er hun weg te zoeken tussen de maisstengels.

Pikdonker

“Vorig jaar kwamen we voor het eerst op de proppen met het idee om er een nocturne aan te koppelen, pal voor we de maïs oogsten”, lacht Agathe Devroede, organisator van het evenement. “Tijdens de nocturne moeten bezoekers een griezelig mysterie proberen op te lossen, terwijl tientallen acteurs hen de stuipen op het lijf jagen. Ook de omgeving en sfeer draagt bij aan dit alles. Het is pikdonker in het doolhof en bezoekers krijgen enkel een zaklamp mee.”

Zij die het evenement deze zaterdag hebben gemist, hoeven niet te wanhopen. Op 29 september kan iedereen opnieuw gaan griezelen en dit voor de laatste keer dit jaar.