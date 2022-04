In beeld: Massa volk geniet van De Gevleugelde Stad Ieper

Het straattheaterfestival De Gevleugelde Stad was het voorbije weekend een groot succes.

Na twee geannuleerde edities door de coronamaatregelen kon voor het eerst sinds 2019 het straattheaterfestival De Gevleugelde Stad nog eens plaatsvinden in Ieper. En of de bezoekers erop gewacht hadden! De meer dan 80 groepen lokten een massa volk naar de Ieperse binnenstad. Ook onze fotograaf Dieter Boens was erbij.