In april begint de tweede editie van het Mouvement Running Criterium in Oostende

Mouvement vzw pakt dit jaar uit met de tweede editie van het Mouvement Running Criterium in Oostende. Het worden acht wedstrijden verspreid over het jaar, van april tot oktober. Elke wedstrijd zijn er punten en prijzen te verdienen. Je kan individueel deelnemen aan het criterium, minimum vijf wedstrijden, of in team van 3, 4 of 5 lopers. De winnaars worden gehuldigd op 17 november op een voorlopig nog niet bekende locatie.

Acht events

– Het criterium start op 21 april met de OLVO-loop in Mariakerke, afspraak in de Duinhelmstraat. Op het programma een jeugdloop, 400-800m, met start om 18.15u. Om 19u volgt de wedstrijdloop met keuze tussen 6 en 9km. Deelnemen voor de jeugd is gratis, maar verplicht.

– De tweede wedstrijd gaat door 6 mei, de Port Ostende Charity Run, met start en aankomst aan het lokaal van KRNSO. Er is keuze tussen 5, 10, 15km en de estafetterun. Gezamenlijke start is om 14.30u.

– Op 26 mei volgt de Sint-Andreasloop, met start en aankomst binnen de campus van het Sint-Andreaslyceum. De gratis jeugdloop (400/800m) start om 18.15u. Om 19u. volgen de jogging 5km) en de wedstrijdloop, 10km.

– Dwars door Ter Zee wordt gelopen op 9 juni, met start en aankomst op de campus van SBSGO Ter Zee, in de Maurits Sabbestraat. Jeugd(400/800m) start om 18.15u., de wedstrijdloop (3, 6 of 9km) om 19u.

– De vijfde wedstrijd is de Mouvement Raversijde Trail op 8 juli met start en aankomst op Walraversyde. De gratis jeugdloop (400/800m) start om 18.15u. Om 19u. volgt de wedstrijdloop met keuze tussen 3,5 – 7 en 10,5km. Er is ook een belevingswandeling of –loop over 3,5 of 7km.

– De Hermesloop op 25 augustus is het zesde event van het Mouvement Loopcriterium. Start en aankomst bevinden zich op het Hermesstadion. De jeugd (400/800m) start om 18.15u. De wedstrijdloop (3, 6 of 9km) start om 19u.

– Nieuw is de Bosjesloop op 16 september, met start en aankomst aan het Jeugdcentrum ‘t Bosjoenk. De jeugdloop (400/800m) start om 17.30u. Om 18.15u. volgt de wedstrijdloop (3, 6 of 9km).

– De laatste wedstrijd wordt de OLGO-Run met start en aankomst in het OLV-College Gerststraat. De jeugdloop (400/800m) start om 18.15u., de wedstrijdloop ( 3,5 – 7 of 10,5km) start om 19u. Voorinschrijven voor de wedstrijden kost €8, de dag zelf betaal je €10. (FRO)