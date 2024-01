“Impro is ondergewaardeerd”: Dimitri Vierstraete wint met Impr’o’mer Theatersportkampioenschap

Impr’o’mer heeft het West-Vlaams Theatersportkampioenschap gewonnen. Meteen een mooie erkenning voor het eerste improvisatiegezelschap aan de kust en haar bezieler Dimitri Vierstraete: “De belangstelling stijgt ook in Oostende.”

Theatersport is beter bekend als improvisatietheater en heeft een uitgebreide scene in Antwerpen en Gent. Midden jaren 90 maakte het grote publiek er kennis mee via het tv-programma Onvoorziene Omstandigheden. Tom Lenaerts, Johan Terryn en Michiel Devlieger maakten daarin hun televisiedebuut. Later zouden ook programma’s als De Rederijkers en Spelen met uw Leven vertrekken vanuit improvisatie.

“De pioniers zijn de Belgische Improvisatie Liga of BIL, die tot op vandaag actief zijn en spelers opleiden. Rob Van Oudenhoven, Bart De Pauw en vele andere tv-gezichten startten ooit in de BIL”, zegt Oostendenaar Dimitri Vierstraete (40).

Gebeten door comedy

“Als kind keek ik naar de shows van Urbanus en Jacques Vermeire en was ik geboeid door de impro van De Lama’s op de Nederlandse televisie. Acht jaar geleden nam ik bij het Gentse gezelschap Amai deel aan een cursus. Ik had de smaak te pakken en ging ook bij hen spelen”, zegt Dimitri.

Hij richtte zelf Injabulo Events op en verzorgt daarmee straatanimatie, acts, shows en teambuildings. Sinds 2021 organiseert hij ook zelf comedy, in De Klisse in Mariakerke en ook steeds vaker in Vayamundo. Zijn Comedy Oostende geeft daarnaast een podium aan opkomend talent, maar ook grote namen zoals Jan Jaap van der Wal en David Galle komen try-outen bij Dimitri.

Leren improviseren

“Drie jaar geleden startte ik met een reeks improvisatie in Oostende waarbij ik zelf lesgeef. Dat was ook voor mij zoeken, want het is niet evident om je kennis als lesgever over te brengen.” In september vindt er een startersreeks plaats waaraan telkens ongeveer 15 mensen deelnemen. In januari is er een reeks voor gevorderden.

“Sommige deelnemers willen zelf graag op een podium staan, maar anderen volgen zo’n improcursus ook voor sociale ontwikkeling. Je krijgt er immers veel vaardigheden mee onder de knie inzake assertiviteit en leren reageren. Ik heb er introverte mensen zien openbloeien. Nadien kunnen ze instappen bij het gezelschap Impr’o’mer. Velen hebben de smaak te pakken want elk jaar zet een achttal deelnemers de stap. We treden op in een wisselende bezetting.”

Trainen

“Er bestaat een longform waarin een scène een uur duurt, maar wij kiezen voor korte scènes van een vijftal minuten met focus op humor. Die shows duren in totaal een uurtje en bestaan uit verschillende formats. De onderwerpen, scènes en personages voor het spel komen vanuit het publiek. Impro is zoals elke sport: als je goed wil scoren, moet je trainen. We komen elke woensdag samen om te oefenen op technieken.”

“Luisteren naar wat je tegenspeler zegt, is daarbij zeer belangrijk. Je moet voelen en horen waar je tegenspeler heen wil. Als mijn tegenspeler aangeeft dat zijn personage zenuwachtig wordt van iemand die luid roept, dan ga ik uiteraard luid roepen omdat dit kan leiden tot een grappige situatie. Improviseren is eigenlijk cadeaus geven aan elkaar. Alleen als je goed op elkaar bent ingespeeld, kun je ook goed improviseren. We zijn blij dat het publiek ook steeds meer de weg naar ons vindt. Ons eerst optreden vond plaats voor twintig vrienden en familieleden, maar tegenwoordig halen we gemakkelijk het dubbele.”

Wedstrijd

“Via contacten met Brugse gezelschappen ontstond het idee om een West-Vlaams kampioenschap te organiseren. Dit jaar vond de tweede editie plaats”, zegt Dimitri. “Een professionele jury beoordeelt er op techniek, inhoud en amusementswaarde. Het kampioenschap bestond uit verschillende rondes. Onze start op het kampioenschap was niet zo goed en werd maar lauw onthaald door de jury.

Bij impro moet je kunnen loslaten en net door dat te doen, speelden we goede volgende scènes. De wisselbeker kwam als een verrassing, maar is uiteraard wel leuk. Ik speelde samen met Xavier Van Belleghem, Annelies Heytens, Gijs Drooghenbroodt en Yuri Debouvry.”

“In 2024 is het aan ons om het kampioenschap te organiseren. We spelen normaal in De Klisse en Vayamundo, maar het zou wel een uitdaging zijn om in een theaterzaal zoals De Kleine Post te kunnen spelen. We hopen het publiek nu al warm te maken met onze maandelijkse gratis voorstellingen, want impro is een ondergewaardeerde vorm van comedy.”