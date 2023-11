IJspiste terug op Ieperse kerstmarkt, ook optredens en chalets voor verenigingen

Een podium met optredens van onder meer Wim Soutaer en Jettie Pallettie, drie almenhutten, een binnenplein met centraal drie chalets bemand door verenigingen en een ijspiste. Dat wordt de kerstmarkt van Ieper. Door de nieuwe opstelling moet de zaterdagmarkt bovendien niet meer wijken. “Dit wordt een van de beste edities ooit”, klinkt het verrassend bij oppositielid Peter De Groote, die lang voor de stadslijst al de handen in elkaar sloeg met schepen Diego Desmadryl.

Zonder ijspiste en met slechts een paar chalethouders was de kerstmarkt vorig jaar niet bepaald een schot in de roos. “Het moest beter en daarom besloten we al meteen na de kerstmarkt met de stad de handen in elkaar te slaan met het Centrummanagement”, vertelt schepen Diego Desmadryl (Open Ieper). “We vormden een werkgroep met Kostumation, chalethouders, Peter De Groote – die ervaring heeft met kerstmarkten – en ikzelf, en natuurlijk met de mensen van de dienst Economie.”

IJspiste

De samenwerking resulteerde in een volledig nieuwe opstelling van de kerstmarkt. “Met een echte ijspiste!”, beklemtoont de schepen. “Vorig jaar zagen we dat de kerstmarkt geen succes was zonder ijspiste. We zien ook in andere steden en gemeenten dat iedereen weer gaat voor een echte ijspiste, ook Waregem dat vorig jaar uitpakte met rolschaatspiste. Een tweede nieuwigheid is dat de Ieperse verenigingen voor de eerste keer zelf een chalet zullen kunnen uitbaten. Elk weekend kunnen zes verenigingen op die manier hun kas spijzen. Zonder dat ze hoeven te betalen, want het Centrummanagement staat in voor de inrichting en het stadsbestuur voor de huur van de chalet.”

Nieuwe opstelling

De ijspiste komt naast het Nieuwerck, voor de terrassen van de horecazaken aan de noordkant van de Grote Markt. “De schaatspiste wordt doorzichtig zodat je van op de terrasjes de schaatsers zal kunnen zien”, pikt Peter De Groote in. “We verhuizen dus van voor de lakenhallen naar het middenstuk van de Grote Markt. Rechts van de ijspiste komen drie almhutten, in plaats van één vroeger, goed voor 300 m² overdekte ruimte. De eerste wordt het Huis van de Kerstman, de andere twee worden uitgebaat door Mathias Verhelst en door Jonas Verfaillie, die al volop promotie voert voor zijn Winterbar Barski. Aan de linkerkant staan de chaletjes die worden uitgebaat door handelaars. Aan de kant van de straat komt een podium waar in het weekend altijd iets van animatie zal zijn.”

“Zo krijg je een binnenplein waar in het midden de drie chalets van de verenigingen zullen staan. Dat wordt telkens een heel gezellige bedoening”, vult Diego Desmadryl aan. “Er komt een grote paal in het midden en vanaf de top van die paal zullen kerstlichtjes verbonden worden met de chalets en de almhutten, waardoor je als het ware onder een dak van lichtjes staat.”

Pakjestruck Joe en tractorkerstparade

Een gevarieerde activiteitenkalender moet voor het nodige leven in de brouwerij zorgen. “We starten op 1 december met de intrede van de kerstman. Vorig jaar deden we dat met een externe partner, maar deze keer zullen we het zelf organiseren. Dat wordt leuk. Nu al zijn er dertien groepen”, vervolgt Desmadryl. “Het eerste weekend werken we ook samen met de organisatoren van de Ieperse Eindejaarsbeurs in het Vleeshuis. Op zondag hebben we de hele dag live uitzending van radiostation Joe dat met de pakjestruck geld inzamelt inzameling voor kwetsbare kinderen. Samen met de landbouwraad en verschillende KLJ-afdelingen organiseren we op vrijdag 22 december een tractorkerstparade die zal vertrekken vanuit Vlamertinge, een aantal deelgemeenten zal aandoen en zal eindigen op de Grote Markt. Elke week zijn er optredens: van bekende toppers zoals Wim Soetaer, Jettie Pallettie en Partytrooperz, maar ook van Ieperse artiesten zoals JB Jackson en MoonaLisSa. Daarnaast hebben we ieder weekend meet-and-greets voor kinderen, zoals Micky Mouse, Paw Patrol, Mario en Luigi…”

Eindejaarsacties

Tijdens de koopzondagen op 10, 17, en 24 december zal de kerstman samen met zijn elfjes rondlopen in de winkelstraten om snoep uit te delen aan de kinderen. “De prijzenpot van de eindejaarsactie is dit jaar 7.500 euro”, zegt Peter De Groote. “In plaats van een wekelijkse trekking zoals vorig jaar doen we nu maar twee trekkingen om de twee weken. Er zijn Ieperse kadobonnen te winnen van 100, 200, 500, 1.000 en 1.250 euro. Deelnemen is simpel: gewoon het kassaticket van je aankoop bij een deelnemende handelaar binnenbrengen bij de dienst Toerisme.”

“Daarnaast is er ook een eindejaarsactie van de zaterdagmarkt, aangezien die de hele periode kan blijven doorgaan op de Grote Markt”, vult schepen Diego Desmadryl aan. “Het is weliswaar met een aangepaste opstelling maar we zijn trots dat we erin geslaagd zijn om de zaterdagmarkt te behouden. Zo zijn ook de marktkramers en de vaste bezoekers blij.”

Stevig budget

Samen met de kerstverlichting nadert het budget van het hele kerstgebeuren 250.000 euro. “Dat is een stevig budget voor een kleine stad als Ieper, maar we vonden dat we iets moesten doen. Het wordt een kerstmarkt voor alle leeftijden, die voor iedereen iets biedt. Het is nog nooit zo gevarieerd geweest. Dat misten we de vorige jaren. Ik denk dat het een van de beste edities wordt die we ooit in Ieper gezet hebben”, zegt Peter De Groote.

Samenwerking met oppositie

Een opvallende uitspraak, want Peter De Groote was als gemeenteraadslid voor oppositiepartij CD&V in het verleden kritisch over de vorige kerstmarkten. Dat CD&V en het Open Ieper van schepen Desmadryl ondertussen aankondigden dat ze samen met N-VA een stadslijst zullen vormen in 2024 heeft volgens beide heren daar niets mee te maken. “Wij zaten al veel eerder aan tafel, lang voor er sprake was van een stadslijst. Er is altijd al een goeie samenwerking geweest met het Centrummanagement. Ik ben ervan overtuigd dat samenwerking over de partijgrenzen heen veel meer zou mogen gebeuren”, besluit Diego Desmadryl.