Ieper lanceert Nutteloze Bordenwandeling met meer dan 70 bordjes

Creatieveling en bedenker van de Nutteloze Bordenwandelingen Kamiel De Bruyne opende op zondag 12 december in Ieper de derde wandeling in de reeks. Het is meteen ook de eerste Nutteloze Bordenwandeling in West-Vlaanderen en met meer dan 70 bordjes de meeste uitgebreide in zijn soort.

Het initiatief van de Nutteloze Bordenwandeling komt van Kamiel De Bruyne, een jonge creatieveling uit Antwerpen en bedenker van onder andere het tv-programma ‘Sorry voor alles’. Kamiel startte met de Vereniging voor Nutteloze Borden en ging op zoek naar Vlaamse steden en gemeenten om zijn wandelingen een thuis te geven. Na Ninove en Hoogstraten is Ieper aan de beurt als eerste West-Vlaamse stad.

Stevige portie humor

“Wandelen in onze stad en streek is sowieso altijd een voltreffer”, zegt schepen van Toerisme Diego Desmadryl (Open Ieper). “Met deze ludieke wandeling kunnen Ieperlingen én bezoekers zich helemaal ontspannen. Bovendien is het een plezante manier om onze stad te ontdekken. Ieper heeft veel te bieden: van middeleeuwse verhalen tot oorlogsgeschiedenis, maar ook de vele winkels en gezellige cafeetjes en restaurants in het centrum. En nu dus een stevige portie humor erbovenop.”

Veel reactie op oproep

Stad Ieper gaf de opmaak en inhoud van de wandeling volledig uit handen aan Kamiel. “Nergens reageerden zoveel mensen op de oproep om een bordje aan hun huis te hangen als in Ieper. Ik heb me dus een beetje laten gaan en heb nog nooit zoveel bordjes in één stad gehangen. West-Vlamingen met gevoel voor humor, daar hou ik wel van”, zegt Kamiel De Bruyne

Parcours van 5 kilometer

De wandeling bestrijkt een parcours van 5 kilometer door het historische stadscentrum van Ieper. Je passeert de Lakenhallen, de Menenpoort en de vestingen, maar eveneens een stukje van het commercieel centrum en de uitgaansbuurt. De wandeling is gratis te downloaden via https://www.toerismeieper.be/nutteloos en loopt tot het einde van het zomerseizoen 2022. (TOGH)