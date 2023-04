Iemand om geen ‘spel’ mee te zoeken: maak kennis met Gilles ‘The Knock Out Machine’ Duflou uit Brugge

The Knock Out Machine: zo noemen ze Gilles Duflou (25) in de kickbokswereld. De Bruggeling wint zijn kampen meer dan eens in de eerste ronde met knock-out en is goed op weg om door te stoten als professional. “Ik steun hem enorm, maar durf niet te kijken als hij aan het vechten is”, zegt zijn plusmoeder Sandra.

Het begon voor Gilles Duflou allemaal met een gevechtsgame op PlayStation. En dat zijn vader Jurgen, een geboren en getogen Oostendenaar, in zijn jonge jaren zelf bokste, zal er ook wel iets mee te maken hebben dat Gilles al op zijn veertiende begon met mixed martial arts, kortweg MMA, bij de club Ronin in Blankenberge. “Ik ben inderdaad al van op heel jonge leeftijd gefascineerd door vechtsporten; die computergame smaakte naar meer”, lacht Gilles. “Het is zeker niet zo dat ik last had of heb van een teveel aan agressie in mezelf, maar ik ben altijd wel wat hyperkinetisch geweest. Ik heb dus heel veel energie.”

“Dat kan ik bevestigen”, zegt zijn uit Engeland afkomstige plusmoeder Sandra Catteral, die als serveerster in bar/hostel Charlie Rockets in Brugge werkt. “Hij was altijd wel wat druk, maar op een positieve manier. Ik heb hem nooit agressief geweten buiten zijn sport.”

“Ik ga drie keer per week trainen, en drie keer fitnessen. En ik drink geen alcohol”

Het begon voor Gilles dus met mixed martial arts, een gecombineerde discipline waarbij ook liggend mag gevochten worden. “Dat deed ik ook wel graag, maar ik besefte al vlug dat kickboksen me beter zou liggen. Daarom trok ik op mijn 21ste naar de gespecialiseerde Thaï Kick Boxing Club Rocky Gym in Maldegem. Daar heb ik door intense trainingen mezelf heel sterk verder kunnen ontwikkelen.”

Grote naam in het wereldje

Intussen is Gilles Duflou een grote naam geworden in het wereldje en wint hij de ene na de andere kamp. “Hij wordt bij de kampen zelfs al aangekondigd als ‘The Knock Out Machine’, omdat hij zo vaak zijn tegenstanders al in de eerste ronde met knock-out verslaat”, zegt zijn vader, die Gilles’ prestaties van nabij volgt.

Wat hem dan precies zo’n sterke kickbokser maakt, willen we van Gilles weten. “Het is een combinatie van factoren: conditie, explosiviteit, techniek, kracht, inzicht, lenigheid en doorzetting. Ik doe er natuurlijk ook wel veel voor. Zo let ik goed op mijn voeding, met zeker voldoende proteïnen en koolhydraten. Met snoep moet ik opletten… Ik ben nogal een ‘zoetemond’ en dat maakt het niet altijd gemakkelijk. Daarnaast drink ik al drie jaar niets van alcohol. Verder ga ik drie keer per week trainen in de kickboksclub in Maldegem en ga ik ook nog eens drie keer fitnessen.”

Wegkijken

Net als Jurgen supportert ook Sandra hevig voor Gilles, maar dan wel op haar geheel eigen manier.

“Ik ga altijd mee naar zijn kampen, maar als het gevecht bezig is kijk ik letterlijk de andere kant uit. Erop staan kijken hoe mijn stiefzoon zou kunnen toegetakeld worden, neen, dat kan ik echt niet aan. Gelukkig is hij erg sterk en liep hij tot nu toe nauwelijks kwetsuren op, maar ik ben ik er nog altijd niet gerust in”, zegt Sandra. “Als ik weet dat alles goed verlopen is, bekijk ik dan nadien wel de filmpjes die er altijd van gemaakt worden.”

Gilles’ carrière blijft intussen in stijgende lijn gaan. “Ik vecht nu in de B-klasse, dus semi-prof”, zegt Gilles, die een dagjob heeft als magazijnier. “Intussen ben ik ook geselecteerd voor het Belgisch nationaal team. En als ik op dit niveau blijf verder presteren, ziet het er heel goed naar uit dat ik over een jaar naar de A-klasse en dus de profs kan doorstoten.”