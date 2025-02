Ideaal voor fietsers en wandelaars: nieuwe picknickplaats aan Visserskruis in Zeebrugge

Aan het Visserskruis in Zeebrugge, al jarenlang een geliefde pleisterplaats voor fietsers en wandelaars, werd een nieuwe picknickplaats gerealiseerd die bezoekers laat genieten van een fantastisch zicht op de haven en haar omgeving.

Deze nieuwe picknickplaats is een gezamenlijk initiatief van Provincie West-Vlaanderen, Westtoer, Stad Brugge en de Afdeling Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). De nieuwe infrastructuur omvat twee picknickbanken vervaardigd uit Siberische lariks, en biedt plaats aan zes personen per bank. Bovendien zijn ze uitgerust met een liggedeelte, ideaal om te ontspannen met uitzicht op de havengeul. Westtoer stond in voor de levering en financiering van de picknickbanken. “En Stad Brugge staat in voor het beheer, onderhoud en eventuele herstellingen”, zegt schepen van Openbaar Domein Franky Demon (cd&v). “De banken zijn bovendien demonteerbaar, wat betekent dat ze indien nodig kunnen worden verplaatst.