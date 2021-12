Iconische kersttruck van Coca-Cola houdt halt bij Winterpret

De iconische kersttruck van Coca-Cola houdt op 9 december halt op het stationsplein in Blankenberge waar momenteel het evenement Winterpret loopt. Van 15 tot 21 uur kan je er terecht voor een selfie met de Kerstman.

Coca-Cola en Kerst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sinds zijn entree op de Belgische wegen in 2003, zorgt de komst van de iconische Coca-Colatruck voor feestvreugde, magie en licht in de straten. Ook in deze bijzondere tijden, waar iedereen een sprankeltje hoop kan gebruiken, wil Coca-Cola de kerstmagie weer tot bij jou brengen.

Boodschap

Op donderdag 9 december houdt de truck halt in Blankenberge, op 21 december is Brugge aan de beurt. Wie een bezoekje brengt, kan met de Kerstman op de foto. De truck is dit jaar ook uitgerust met een LED-scherm aan de buitenkant. Hierop kan je een gepersonaliseerde boodschap plaatsen en jezelf bij de kerstboodschap laten fotograferen. Zo kan iedereen een positieve, warme wens de wereld in sturen.

Tot slot kan je genieten van een verfrissende Coca-Cola Zero Sugar. Voor Coca-Cola staat de veiligheid en gezondheid van de bezoekers én de crew van de kersttruck op nummer één. Daarom zullen alle activiteiten met extra aandacht voor de huidige maatregelen verlopen en wordt ook de planning nauwlettend opgevolgd en aangepast indien nodig.