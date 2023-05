Huur een standplaats op de rommelmarkt in Houthulst

Op zondag 7 mei gaat in Houthulst rond de Fabrieksput en in de Eugène de Grootelaan een grote rommelmarkt door.

De vroegere organisator van deze jaarlijkse rommelmarkt is ermee opgehouden, dus sinds dit jaar is de organisatie in handen van VZW De Kleine Beer, De Copainvissers van Houthulst en Kenji’s Gazetje. Eten en drinken zijn voorbehouden aan de organisatie. Er zijn op het parcours van de rommelmarkt toiletten voorzien.

Een standplaats kost 5 euro voor 5 meter en de auto kan bij de standplaats geparkeerd worden. Inschrijven kan via 0476/24.96.71 of via daniel.callens@telenet.be.

(foto ACK)