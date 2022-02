Humo’s Rock Rally was in Leffinge

Humo’s Rock Rally, die op zaterdag 12 februari werd georganiseerd in De Zwerver in Leffinge, kende heel wat bijval. De volle capaciteit van de zaal mocht door de coronamaatregelen nog niet worden gebruikt, maar toch konden volgens Lode Pauwels zo’n 250 muziekliefhebbers de concerten bijwonen.

Uit Oostende kwamen Nir Shemmer, Bwana en Lepopski, uit Ieper waren dat All Areas X Pjay Parker en Suncreek, uit Brugge kwamen Speechdrops en Rooftop J en verder waren er nog Triple 1 uit Menen en Boshra uit Gent.

In extremis werd ook nog Forester bijgevoegd. Nadat alle preselecties hebben plaatsgevonden zullen de halvefinalisten bekend worden gemaakt. Mogelijks zijn daar meerdere van bovenstaande groepen bij, maar de kans zit er ook in dat geen enkele van de groepen die optraden in Leffinge worden geselecteerd. Het nagelbijten kan beginnen.