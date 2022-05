Hotel California: nieuwe escaperoom in Oostkamp

Een wit karakteristiek huis in de Kapellestraat is het decor voor de nieuwe escaperoom Hotel California. Enerzijds een verwijzing naar de Noord-Amerikaanse stijl van de woning, anderzijds een verwijzing naar het nummer van The Eagles uit 1976.

In Hotel California treed je in de voetsporen van een onderzoeksjournalist die een aantal verdwijningen onderzoekt in een hotel. Ben jij een van die zelfverklaarde speurders? Heb jij écht een neus voor deze zaak? Achterhaal jij wie angst zaait in het hotel? Wek geen argwaan. Niemand hoeft te weten wat je hier echt komt doen. Boek je kamer snel en discreet. Zoek en vind de sporen waar je voorgangers over keken.

Puzzels en raadsels

Een escaperoom is een groepsactiviteit waarbij je samen met je partner of een grotere groep onderdeel bent van iets groters. Je hebt een beperkte tijd om een mysterie op te lossen door je te wanen in een andere realiteit. Aan de hand van puzzels en raadsels dien je de oplossing te vinden en zo de deur naar de realiteit te openen en dit binnen de 60 minuten.

De uitbater van Hotel California is Steven Swaenepoel (44) uit Gits. Hij is met deze escaperoom niet aan zijn proefstuk toe. Samen met enkele vrienden heeft hij al een escaperoom in Pittem: Black Jack. Steven is leraar Nederlands en geschiedenis aan het Klein Seminarie in Roeselare en daarnaast geeft hij ook weerbaarheidstraining, zowel op school als op zelfstandige basis. “De woning is eigendom van de vader van mijn echtgenote en maakte vroeger deel uit van het bedrijf dat naast de woning gevestigd was. Toen de woning leeg kwam te staan, leverde de uitstraling van het huis al snel het idee op om van de woning een escaperoom te maken. De inspiratie voor het thema komt door Hotel California, het nummer van The Eagles, en door de Noord-Amerikaanse stijl van het huis”, weet Steven te vertellen.

Sfeerschepping

Het plan lag al lange tijd op tafel, maar de coronaperikelen zorgden helaas voor de nodige vertraging. “Maar nu zijn de werken eindelijk voltooid en konden we recent de deuren openen. Met Hotel California zetten we sterk in op sfeerschepping. Je kan het spel spelen met minimum twee en maximum vijf personen. Hotel California is een vrij grote en pittige escaperoom die uit meerdere ruimtes bestaat. Samenwerken als team is dan ook een must”, besluit Steven. De escaperoom is gelegen in de Kapellestraat 114 in Oostkamp.

Info: www.2-escape.be of bel naar 0498 44 12 23.