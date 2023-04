Hoogleedse Rodenbachwijk pakt uit met eerste BK Cornhole

Vergeet petanque, vergeet kubb, de nieuwe zomerhype wordt cornhole. Op zaterdag 5 augustus organiseert het Feestcomité van de Rodenbachwijk in Hooglede het allereerste Belgisch Kampioenschap cornhole. Op de meikermis op zaterdag 6 mei kan je al eens uittesten of er een cornholetalent in jou schuilt.

Nog nooit van cornhole gehoord? Geen nood, na het lezen van dit artikel ben je helemaal mee met wat wel eens de rage van deze zomer zou kunnen worden. Het concept is eenvoudig: elke speler heeft vier zakjes van ongeveer een halve kilo, opgevuld met mais. Elk om beurt gooi je zo’n zakje vanop acht meter richting een hellend platform.

Slaag je erin om je zakje door het gat te gooien, krijg je drie punten. Indien je zakje op het platform blijft liggen, krijg je toch nog één punt. Wie het eerst een score van 21 punten behaalt, is de winnaar.

Populairder dan wielrennen

De sport is afkomstig uit de Verenigde Staten en is er ook enorm populair. De laatste jaren groeit niet alleen het aantal spelers, maar ook het aantal tv-kijkers. Zo zendt ESPN tal van wedstrijden uit en halen ze zelfs hogere kijkcijfers dan tijdens de Ronde van Frankrijk. Momenteel is men volop aan het lobbyen om van cornhole een olympische sport te maken op de Spelen van 2028; deze worden niet toevallig georganiseerd in Los Angeles.

De populariteit van de sport valt te verklaren door zijn eenvoud en spanning. Je hebt geen ellenlange uitleg nodig alvorens te kunnen starten. Bovendien is het ook erg laagdrempelig, na een aantal pogingen komt het besef hoe hard je met de zakjes moet gooien.

De sport is uitermate geschikt om met de buren of de familie te spelen op een zonnige namiddag, tussen het barbecueën in. Je kunt het spel een tegen een spelen maar ook in duo’s of zelfs met vier tegen vier. Jouw reporter nam al de proef op de som en heeft de microbe al volledig te pakken. Ook de vrienden die meespeelden, waren lovend. Cornhole is een blijver en zal deze zomer op heel wat grasveldjes gespeeld worden.

Eigen club oprichten

Maar hoe kwam cornhole tot in België? Voorzitter van het Feestcomité Frederik Sap leerde de sport toevallig kennen. “Ik kreeg via een vriend een filmpje te zien van cornhole. Toen speelde het idee om daar iets mee te doen. Tijdens onze driedaagse Aarthurfeesten hebben we op zaterdagnamiddag meestal een vrij moment en leek het me leuk om dan iets te organiseren.”

Frederik polste even in de streek en kwam tot de vaststelling dat er in Vlaanderen nog geen clubs bestaan, enkel in Luik is er eentje te vinden. “We contacteerden Sport Vlaanderen en we mogen het een Belgisch kampioenschap noemen. We hopen dat het kampioenschap aanslaat bij de mensen en dat het misschien een jaarlijkse traditie kan worden. Graag zouden we ook een eigen club uitbouwen.”

Kampioenentrui

Op zaterdag 5 augustus wordt het eerste Belgische kampioenschap gespeeld in Hooglede op het grasplein aan het einde van de Kerelstraat. Daar staat naar jaarlijkse gewoonte een grote tent opgesteld voor de driedaagse Aarthurfeesten. De rommelmarkt op zondag lokt jaarlijks zo’n 30.000 mensen naar de Rodenbachwijk. Voor de eerste editie van het BK is er plaats voor 64 deelnemers, mannen en vrouwen worden bij elkaar ingedeeld.

“Om 13 uur wordt er gestart met de poulewedstrijden. Dit betekent dat elke deelnemer sowieso drie wedstrijden kan spelen. Er is ook een aparte competitie voor de jeugd vanaf geboortejaar 2007 en verder. Voor hen zijn er 16 plaatsen voorzien. De inschrijvingen zijn vanaf nu geopend.

Inschrijven kan door een mail te sturen naar info@aarthurfeesten.be. Daarna krijg je een bevestigingsmail terug en de betaalgegevens om over te schrijven. Deelname kost vijf euro maar er is ook een consumptie inbegrepen.

Uitproberen op meikermis

De kwartfinales, halve finales en finale worden op zaterdagavond in de feesttent gespeeld. Daar zal sowieso een hoop volk samen zitten dat voor de nodige sfeer zal zorgen.” Eindigen doet Frederik Sap met een leuke uitsmijter. “We voorzien ook een kampioenentrui in de Belgische driekleur voor de winnaar, samen met een beker. Bovendien krijgt hij of zij ook een bak trappisten van Westvleteren cadeau.”

Wie zelf al eens een poging wil wagen, kan terecht op de meikermis in Hooglede. Op zaterdag 6 mei kan je er vanaf 18 uur gratis al eens uittesten of jij het in je hebt om Belgisch kampioen te worden.