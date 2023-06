Hoofdseizoen voor strandreddingsdienst officieel van start: “Nog sneller en efficiënter ingrijpen waar nodig”

In samenwerking met de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) zijn vanaf vandaag vier strandposten dagelijks geopend. De redders bemannen posten in Mariakerke, aan de Koninginnelaan en aan de Kursaal/Oosthelling. Daarnaast zijn ook twee EHBO-hulpposten open.

Vanaf dit jaar zijn twee nieuwe zones ter hoogte van de hoofdpost ‘strandredders en politie’ geopend in juni en september. De vorige jaren waren regelmatig interventies op deze locatie nodig. Hierbij kan opnieuw optimaal gebruik maken van deze hoofdpost, wat de samenwerking tussen de strandpolitie en de redders alleen maar versterkt.

Nog sneller ingrijpen

“We hebben er wat op moeten wachten dit voorjaar, maar de temperaturen zijn eindelijk gestegen en de zeebries waait intussen al wat minder fel. Samen met alle nieuwe en ervaren redders kijken we er naar uit om alle badgasten een aangenaam verblijf te bezorgen tijdens een hopelijk zonovergoten seizoen. De twee nieuwe zones ter hoogte van de hoofdpost nabij het Kursaal werden strategisch gekozen om nog sneller en efficiënter in te grijpen waar nodig”, aldus schepen van Mens & Milieu Silke Beirens.

“Het is opvallend dat meer en meer sportieve zwemmers hun weg vinden naar de zee. Het kan een perfecte trainingslocatie voor competitieve en sportieve doelstellingen zijn. Hierbij vragen we wel om steeds te gaan zwemmen in bewaakte zones tijdens de openingsuren, van 10.30 tot 18.30 uur. Daarbij raden we aan om de redders op de hoogte te stellen en je zo zichtbaar mogelijk te maken: fel gekleurde badmuts en zwemboei.

Meer dan 60 jobstudenten

Vanaf 1 juli tot 31 augustus worden alle dertien strandposten dagelijks geopend langs de hele kustlijn van Oostende. Hiervoor worden elke dag 61 jobstudenten ingezet.

Naast de dertien strandreddingsposten wordt ook een aantal EHBO-posten bemand. In het hoogseizoen draaien we op volle kracht met zes EHBO-posten, verspreid over de kustlijn. Hiervoor worden dagelijks 6 jobstudenten voorzien.

In het naseizoen worden – net zoals in het voorseizoen – opnieuw dezelfde vier strandposten behouden (Mariakerke, Koninginnelaan, en kursaal/Oosthelling) en dit voor de periode van 1 tot en met 17 september.