Hondenfestival in Westende verwent viervoeters en hun baasjes

Voor hondenbaasjes is Westende dit weekend (30 april en 1 mei) the place to be, want dan kunnen ze met hun trouwe viervoeter het hondenfestival bezoeken op de Koning Ridderdijk en op het Sint-Laureinsstrand.

Tijdens dit ‘Hondenfestival aan zee’ wil de badplaats uitpakken met haar liefde voor onze vierpotige vrienden. Die liefde vertaalt zich tijdens dat weekend in onder meer een markt voor honden, tientallen kraampjes, hondenshows, een speeldorp voor honden en georganiseerde wandelingen.

Een aantal dierenspeciaalzaken en organisaties bieden er allerlei toffe activiteiten aan voor huisdier en baasje. Daarnaast zetten ze er de nieuwste must-haves voor honden in de kijker.

Voor de honden die hun energie kwijt willen, is er een groot stuk strand waar ze vrij kunnen rondlopen. Het festival is volledig gratis en wordt georganiseerd door Tudor & Friends, dat in het verleden ook al evenementen organiseerde voor honden en hun baasjes. (PG)