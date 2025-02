Honden voortaan welkom op Zeebrugs strand in zomermaanden, maar opgelet voor zeehonden

De Brugse gemeenteraad keurt maandagavond op de gemeenteraad een wijziging in de politieverordening goed waardoor honden in de zomer wel op het strand mogen, maar dan enkel voor 10 uur en na 20 uur. Op de Zeedijk werd ook een waarschuwingsbord geplaatst om bezoekers bewust te maken van de aanwezigheid van zeehonden.

Naar aanleiding van een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) om het strand van Zeebrugge tijdens de zomermaanden meer toegankelijk te maken voor bewoners en tweedeverblijvers met hun honden, besloot het stadsbestuur om de politieverordening met betrekking tot het strand en de duinen te wijzigen. Momenteel zijn honden niet toegelaten in de eigenlijke bad- en strandzone van 15 maart tot 15 oktober.

“Om tegemoet te komen aan de hondeneigenaars leggen we aan de gemeenteraad voor om een uurbepaling toe te voegen aan de verbodsperiode, namelijk tussen 10 uur en 20 uur. Voordien en nadien zullen honden dus wel toegelaten zijn in de strandzone in die periode”, zegt burgemeester Dirk De fauw (cd&v). Het stadsbestuur heeft echter ook een bijkomend waarschuwingsbord geplaatst langs de Zeebrugse muur, aan het begin van de St. Georges Day-wandeling, om bezoekers bewust te maken van de aanwezigheid van zeehonden. “Deze kwetsbare dieren moeten zoveel mogelijk ongestuurd kunnen rusten”, zegt schepen van Openbaar Domein Franky Demon. “We willen iedereen aanmoedigen om respectvol om te gaan met de zeehonden.”

Het waarschuwingsbord werd geplaatst in overleg met de vzw NorthSealTeam, die de zeehondenpopulatie wil beschermen en in kaart brengt. “In 2024 werden er maar liefst 30 zeehonden gesignaleerd in Zeebrugge, waaronder 13 gewone jonge zeehonden, 2 gewone jonge puppy zeehonden, 13 grijzen puppy zeehonden en twee onbekende zeehonden”, zegt coördinator Frank Durinckx van NorthSealTeam. “Met het bord vragen we om de zeehonden met rust te laten, op dertig meter afstand te blijven en honden aan de leiband te houden als er zeehonden in de buurt zijn. Reden dat de zeehonden op het strand komen is om uit te rusten en bij de jonge zeehonden om hun babyvacht te verliezen door in het zand te woelen.”

In 2024 werden drie ernstige bijtincidenten geregistreerd met zeehonden, maar wellicht ligt het werkelijke aantal incidenten een pak hoger.