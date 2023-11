Hobbybeurs en Sintbezoek bij Gezinsbond

De Gezinsbond organiseert op 19 november een hobbybeurs. Op 26 november staat dan weer een ontbijt met de Sint geprogrammeerd. “Onze hobbybeurs vindt van 9 tot 12 uur plaats in Het SWOK in de Ooststraat”, weet voorzitter Lieven Top. “Er is een 50-tal standen met een ruime variatie. Zo zijn er naast wenskaarten standen met onder meer juwelen, plantenhangers en zeepjes. De toegang is gratis.” Meer informatie: gezinsbondstaden@

gmail.com. “Op 26 november krijgen we in Het SWOK van 9 tot 11 u. de Sint op bezoek. Ouders en kinderen kunnen er genieten van een ontbijt en er is ook animatie onder de vorm van ballonplooien en een kegelspel. Kinderen nemen deel voor 3 euro, volwassen betalen 5 euro. Er dient tegen ten laatste 20 november ingeschreven te worden via 051 70 07 16 of gezinsbondstaden@gmail.com.” (BCH)