Hitte en regen wisselen zich af tijdens kermis in Steenkerke

De kermis in Steenkerke zit er weer bijna op. Een gezellig weekend vol festiviteiten in de hitte, maar ook een tijdje in de regen.

Zaterdag 8 juli trok de rommelmarkt in de Sint-Laurentiusstraat wat minder volk, maar dat werd zaterdagavond goedgemaakt op het dorpsplein in de Steenkerkestraat waar de feestcommissie iedere inwoner van Steenkerke trakteerde met een drankje. De coverband ‘De Toâpe Geraapte’ en DJ Speedy zorgden voor de ambiance op en rond de dansvloer.

Zondagmiddag stonden de tafels en de stoelen klaar voor het eetcafé ‘De Kunstemaecker’ waar 150 vooraf ingeschreven gasten genoten van een heerlijk eetfestijn. De Koninklijke harmonie ‘Vrienden van de brandweer’ uit Oostduinkerke zorgde ondertussen voor de muzikale noot. Op het middaguur moesten sommigen wel letterlijk wat water bij de wijn doen want de geplaatste tenten hielden het niet voor iedereen helemaal droog. Ook bij ‘Savaganhome’ kon men terecht voor een apero, een broodje met ham en een drankje. De kinderen konden genieten van een gratis ritje op de draaimolen.

Kermiswandeling en ‘smoefeltocht’

Woensdagavond 12 juli, volgt nog een kermiswandeling georganiseerd door de feestcommissie. Op zondag 16 juli kan men deelnemen aan een ‘smoefeltocht’ georganiseerd door Ferm van ongeveer 40 km met drie stopplaatsen. Hiervoor kan je niet meer inschrijven.

Gedurende de zomermaanden juli en augustus tot en met 15 september kan je in Steenkerke ook starten voor een fietstocht van 15 km door de regio met gratis fotozoektocht. Dit is een organisataie van Ferm Steenkerke. (JT)