Historische Koninklijke DC-3 Dakota maakt rondvluchten in de regio vanaf Luchthaven Oostende-Brugge

Luchthaven Oostende-Brugge isdit weekend het toneel van een buitengewone luchtvaartgebeurtenis, met de Koninklijke DC-3 Dakota die er zijn terugkeer maakt. Op zaterdag 19 en zondag 20 augustus wordt het publiek getrakteerd op adembenemende rondvluchten boven enkele van de meest pittoreske plekken in de regio, en dat aan boord van dit iconische historische vliegtuig.

De Koninklijke DC-3 Dakota, met registratie PH-PBA, is eigendom van de Stichting DDA Classic Airlines, een 100% vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het behoud van Nederlands Vliegend Erfgoed. Dit prachtige vliegtuig heeft een rijke geschiedenis, waaronder zijn rol in historische gebeurtenissen zoals D-day en Market Garden, evenals zijn status als het allereerste officiële Nederlandse Regeringstoestel. Met een AOC (Air Operator Certificate), het hoogste certificaat in de civiele luchtvaart, vliegt DDA Classic Airlines met de historische DC-3 onder dezelfde strikte veiligheidsvoorschriften als gerenommeerde Nederlandse luchtvaartmaatschappijen.

Luchtvaartgeschiedenis

Voor het publiek bood dit weekend een unieke kans om te ervaren hoe het is om in een historisch vliegtuig te vliegen. De verschillende routes die werden aangeboden, omvatten onder andere Brugge-Zeebrugge, Knokke-Blankenberge, en Zeeuws-Vlaanderen en de Schelde. Op een hoogte van 1400ft (ongeveer 450 meter) genoten passagiers van adembenemende vergezichten over het gevarieerde landschap, de steden en de zee. De vluchten duurden 30 tot 60 minuten, inclusief start en landing, en elke passagier werd getrakteerd op een unieke “Dakota Experience”.

Tijdens de “Dakota Experience” kregen passagiers de kans om het vliegtuig van dichtbij te bekijken en foto’s te maken. Intussen staat de bemanning ook klaar om vragen te beantwoorden over de werking van het vliegtuig en de fascinerende geschiedenis.. Zelfs een kijkje in de cockpit was mogelijk, wat deze ervaring nog specialer maakte. De DC-3 vloog op een hoogte van 1.000 tot 1.400 voet (ongeveer 300 tot 450 meter), waardoor passagiers een ongehinderd uitzicht hadden door de royale ramen.

De Koninklijke DC-3 Dakota heeft duidelijk een onuitwisbare indruk achtergelaten op zowel bemanning als passagiers. De Nederlandse Piloot Tom van Hoorn deelde zijn enthousiasme: “Het is een voorrecht om dit historische vliegtuig te besturen en mensen de kans te geven de luchtvaartgeschiedenis van dichtbij te beleven. Ook voor ons is het genieten. Tijdens het vliegen kijken we voor 95% van de tijd naar buiten. Om dan over het prachtige Brugge of de kust te vliegen maakt het voor ons weer even wat anders dan vluchten vanaf onze thuisbasis Schiphol. De reacties van de passagiers is een van de dingen die het voor ons leuke maken. Wij doen het vrijwillig,

maar ook de passagiers zijn hier voor hun plezier. Ze stappen in met de glimlach, als ze van boord gaan is die nog eens veel groter. Op deze vlucht hadden we een dame mee die als negenjarige in 1946 van Brussel naar Stockholm was gevlogen, nu wilde ze nog ervaren hoe het vliegen was als toen. Dat is maar een van de boeiende verhalen die we af en toe horen.”

Krappe vlucht

Op de eerste vlucht van de dag troffen we ook Yves Engels uit Bredene aan. In het dagelijks leven is hij technieker bij de TUI: “Het was zalig. Het is moeilijker en moeilijker om met een DC3 mee te kunnen vliegen. Daarom wilde ik deze mogelijkheid niet missen. Ik heb ook mijn vader meegenomen, hij kreeg deze vlucht cadeau voor zijn vaderdag. Als vliegtuigtuigtechnieker heb ik alle vertrouwen in deze oude dame, anders zou ik ook niet meegaan,” lacht hij. “Met 18 passagiers is het krap om allemaal op tijd eens in de cockpit te kunnen kijken, maar het was het meer dan waard.”

Deze unieke luchtvaartervaring bood niet alleen een reis door de tijd, maar ook een kans om de schoonheid van het landschap vanuit een nieuw perspectief te zien. Voor degenen die deze historische reis nog willen maken, biedt DDA Classic Airlines de mogelijkheid om deel te nemen aan deze unieke ervaring. Op de trip van zondagnamiddag zijn nog enkele stoelen vrij om te langs Zeeuws-Vlaanderen en Schelde te vliegen. Check de laatste plaatsen op https://dutchdakota.nl/boek-een-vlucht/ en stap mee aan boord van de Koninklijke DC-3 Dakota en beleef de magie van de luchtvaartgeschiedenis zelf. (Tom Brinckman)