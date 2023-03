Heuvellandfietsroute voorgesteld in Mesen

In Mesen werd de 13e nieuwe fietsroute (van de 25 geplande) voorgesteld door gedeputeerde en voorzitter van Westtoer, Sabien Lahaye-Battheu. “Het zal wel toeval zijn zeker maar als ik naar de kleinste stad van het land kom dan sneeuwt het.” Vorig jaar was dat met de opening van het uitkijkpunt op de Sint-Niklaaskerk, nu met de Heuvellandfietsroute die met Mesen één van de drie instappunten heeft.

Westtoer organiseert dit jaar een themajaar rond fietsen en wandelen en vernieuwde zo een aantal bestaande routes. Zo werd de voormalige West-Vlaamse bergenroute geupdatet met ondermeer een lus naar Mesen. Een van de verrassende plekken daar is de toren van de Sint-Niklaaskerk. “Sedert de opening vorig jaar in april vonden reeds 8.000 bezoekers de weg naar het mooiste uitzichtpunt van onze stad,” vertelt burgemeester Sandy Evrard. Samen met zijn echtgenote zal hij alvast de Heuvellandfietsroute rijden als voorbereiding op zijn doel van deze zomer: het fietsen van de Frontzateroute 14-18 met start in Nieuwpoort en aankomst in Mesen.

Stilteplekken

De Heuvellandfietsroute brengt de fietser langs vele groene stilteplekken en vermijdt de pittige hellingen niet. Zo wordt de helling van de Gildestraat, bekend uit de wielerklassieker Gent-Wevelgem beklommen. Boven wacht de fietser alvast een selfiemoment met Werner Kerner, de reuze speelgoedrenner waarmee Toerisme Heuvelland de link legt met de wijnbouw. Ook de Scherpenberg zit in de route. Aan het pas geplaatste kunstvlechtwerk Cocon is alvast een picknickzone. Reningelst met de Mouttoren Sint-Joris bevindt zich op de terugweg en leidt de finale in met de beklimming van de Kemmelberg maar dan zonder de gevreesde kasseien.

Zeshoekige bordjes

De Heuvellandfietsroute wordt bewegwijzerd met zeshoekige bordjes en kent startpunten aan het toeristisch infopunt in Mesen, Toerisme Heuvelland en het Dorpsonthaalpunt in Loker. Aan deze drie startpunten staat telkens een startbord. De route van 52,4 km kan worden ingekort tot lussen van 23 km en 33 km.

Van deze route wordt geen aparte folder gepubliceerd. “Via onze website visitwestvlaanderen.be vind je alle informatie terug en er gratis een gpx-bestand worden gedownload,” besluit de gedeputeerde.