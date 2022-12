Heulenaar Lukas (29) maakt kerstquiz voor de hele familie

Nog op zoek naar een leuke activiteit tijdens de eindejaarsperiode met de hele familie? Mogelijk helpt Lukas Demeersseman uit Heule je wel uit de nood. Hij is sinds 2020 professioneel quizmaker en lanceert deze kerstperiode voor het derde jaar op rij ‘Merry Quizmas’.

Lukas Demeersseman liep school in Spes Nostra Heule en woont sinds 2018 samen met zijn vrouw in Heule.

De smaak voor het quizzen kreeg hij te pakken toen hij aan de slag ging bij KoekenTroef, het productiehuis van Bart De Pauw. Daar zat hij mee aan de knoppen van het populaire quizprogramma Twee tot de Zesde Macht’. Daar bedacht hij mee de vragen, bepaalde de thema’s en contacteerde de gasten.

Na twee leerrijke jaren stampte hij in 2020 Lukaskraker uit de grond, zijn eigen bedrijfje gespecialiseerd in het organiseren van quizzen en teambuildings. Zowel de authentieke tafelquizzes als online alternatieven. “Het quizzen is echt terug van weggeweest,” zegt Lukas. Na de eerste jaren vooral quizzen uit te werken voor Chiro’s en andere verenigingen, kloppen nu ook grotere bedrijven zoals Sint-Bernardus op de deur. “Alle quizzen die we organiseren zijn binnen de twee weken uitverkocht.”

Vooral het online quizzen is booming business. Het concept is simpel, je bestelt via de webshop van Lukaskraker een quiz, betaalt die en vervolgens zit die kant-en-klaar in je winkelmandje. Vervolgens open je de quiz op je laptop en kan je casten naar de televisie. Op het scherm komen dan QR-codes die iedereen team moet scannen om deel te nemen. Vervolgens krijg je Lukas op je beeld die de quiz in goede banen leidt. “Eigenlijk is het alsof je zou kunnen meedoen aan een televisiequiz met je gsm,” zegt Lukas.

5 euro per team

Voor de kerstperiode ontwikkelde Lukas voor het derde jaar op rij ‘Merry Quizmas”. Vorig jaar speelden liefst 600 mensen vanuit hun zetel mee. De quiz is volledig in kerstthema maar werkelijk alle soorten vragen passeren de revue. “Het grote voordeel is dat je de quiz gewoon kan pauzeren. Zo kan je een ronde doen bij de aperitief en de rest na het eten,” vult Lukas aan. Per team dat wil deelnemen aan de quiz betaal je vijf euro. De quiz zelf duurt 45 à 60 minuten.

