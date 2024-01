“Het ultieme bier is dat wat je nog moet maken”: Maxim en Dries zijn de brouwers van Goldfinger

Maxim Vansevenant (28) uit Oostende en Dries Storme (29) uit Damme – “Maar mijn hartje klopt eigenlijk nog altijd in Meetkerke” – zijn de brouwers van Goldfinger, een karaktervolle, dorstlessende edelpils van 6,9 graden, die in augustus 2023 al meteen in de prijzen viel op de World Beer Awards. In de loop van 2024 willen de boezemvrienden een tweede bier lanceren.

Maxim is een geboren en getogen Oostendenaar. “De familie woont hier al meerdere generaties en baatte tot halfweg jaren 70 een chocolade- en snoepgoedfabriek uit”, vertelt hij. “Ik liep school in het Onze-Lieve-Vrouwcollege, met zicht op de Mercator.”

Dries woont sinds twee jaar in Damme, maar is eigenlijk van Meetkerke. Via gemeenschappelijke vrienden in Gent leerde hij enkele jaren terug Maxim kennen. “Bier speelde daarbij een grote rol”, vertelt hij. “Ik was bezig met brouwen en liet de vrienden soms proeven van mijn brouwsels. Het eerste biertje dat daar positief onthaald werd, was Goldfinger.”

Vanwaar die naam?

Dries: “Op een maandagochtend in september 2017 raakte ik op het werk mijn drie middelste vingers kwijt in de paneelzaag. Ook mijn pink en duim waren een stukje korter. De chirurg slaagde erin om twee van de drie vingers weer aan te hechten en daar heb ik de grootste bewondering voor. Maar mijn ringvinger mis ik nog altijd. Dat ongeval ligt aan de basis van het bier, want op zoek naar een tijdverdrijf tijdens mijn revalidatie bracht ik van de bib een boek over brouwen mee. Daarin stond alles mooi beschreven. Zo ben ik ermee begonnen.”

Maxim: “Dit biertje vonden we echt wel goed en we vroegen of hij er een bak van had. We begonnen het vanzelf onder elkaar ‘Goldfinger’ te noemen. Ik ben Dries’ eerste klant geworden en voelde de opportuniteit. ‘Zou je ervoor betalen?’, vroeg hij me op een dag. Ik heb er toen 12 euro voor gegeven en kocht er meteen drie (lacht). Het was volop zomer, ik liet het veel mensen proeven en iedereen was er zot van. Velen vroegen of ik er nog meer van had.”

Zo was de stap naar de commercialisering snel gezet.

Dries: “Niet echt, want ik stond daar eerst niet voor open. Ik wou daar ooit wel eens 1.000 liter van brouwen, maar dat zou het zijn. Eigenlijk was voor mij het doel bereikt toen mijn bier geschonken werd op de jaarlijkse barbecue van onze KLJ Oostende-Houtave.”

Maxim: “Ik heb hem kunnen stimuleren om toch een badge van 500 liter te brouwen, zowat de kleinste ‘grote’ tank. We vertelden het aan family, friends and fools en op tien dagen tijd was alles uitverkocht. Ik moest Dries nog eens overhalen, nu om naar 1.000 liter te gaan. Dat was in 2020, net voor corona. Het recept moest ook wat worden aangepast, want als je brouwt op grote schaal, moet je de receptuur wat aanpassen om hetzelfde resultaat te bekomen.”

Waar wordt het bier gebrouwen?

Dries: “Dat is intussen bij brouwerij De Meester in Lendelede geworden. Daar wordt ons bier nu twee keer per jaar gebrouwen, maar we mogen daar altijd bij helpen. Brouwers onder elkaar pakken elkaars recepten niet af. Ze helpen elkaar. Want voor alle brouwers geldt: het ultieme bier is dat wat je nog moet ontwikkelen. Alles kan altijd beter.”

Maxim: “Ook al hebben we geen eigen brouwerij, van zodra we 1.000 liter gingen brouwen, hebben we wel elk een eenmanszaak opgestart. De regels zijn heel streng in België, zowel wat de belastingen betreft als op het vlak van voedselveiligheid. Als je bier verkoopt aan derden en er gaat iets fout, dan ben je gezien.”

Nu moeten jullie het bier ook nog aan de man brengen, maar dat lukt blijkbaar aardig.

Maxim: “Dat proberen we allebei te doen, voornamelijk in Groot-Oostende, Groot-Damme en alles er tussenin. De plaatsen die met de auto makkelijk beleverbaar zijn. Het is niet zomaar in een café wat bier afzetten en ons kaartje achterlaten, we willen ook de tijd nemen om een babbeltje te slaan en een pintje te drinken met de uitbater.”

Dries: “We verkopen onze Goldfinger het liefst in toffe cafés, waar de waard ons steunt en en het bier samen met ons wil helpen verkopen. Er gaat wel wat tijd in, maar als je iets met liefde doet, voelt dat niet als werken, hé. Zeker niet in de cafés waar je graag zit.” (lacht)

Hebben jullie nog plannen voor nieuwe bieren?

Dries: “We zijn met twee nieuwe bieren bezig: een sterk blond met de oer-Oostendse naam Boarebreker en een bier dat een mengeling tussen twee stijlen wordt, waar we nog niet veel over kwijt willen. Een van de twee zal in 2024 zeker gelanceerd worden.”

Maxim: “De recepten moeten wel nog op punt worden gesteld. Daar kruipt wat tijd in, want het duurt telkens enkele maanden voor een bier klaar is. Ik heb ook mijn rol in het vastleggen van de definitieve recepten, want ook al is Dries de master brewer, ik ben head of tasting. (gniffelt) Maar heel graag zou ik ook zelf kunnen brouwen. En dat is niet zo makkelijk.

Dries: “Bier brouwen, is niet zo moeilijk. Maar lekker bier brouwen? Dat is heel wat moeilijker.”

Info: www.brouwerij-storme-vansevenant.be