Het roemloze einde van het Tieltse zwembad:“Nieuwe locatie wordt weldra bekendgemaakt”

2023 was een bijzonder bewogen jaar in Tielt, waarbij verschillende grote nieuwsfeiten de tongen beroerden. Op 31 januari ging het zwembad van Tielt definitief dicht, terwijl 2023 ook de geschiedenisboeken in gaat als het jaar waarin Tielt en Meulebeke elkaar het jawoord gaven. Tussendoor zaten we met een flink zinkgat in de Deinsesteenweg en in het najaar vloeide dan weer heel wat (digitale) inkt over het langverwachte nieuwe verkeersleefbaarheidsplan.

Keuze te over dus, al gingen we voor het roemloze einde van het zwembad. Op 31 januari krijgen de verenigingen en de scholen te horen dat het stedelijk zwembad van Tielt nooit meer zal heropenen. Het einde van een tijdperk, want het zwembad werd gebouwd in 1974. De dag nadien kunnen we een laatste blik werpen op het gesloten, lege bad. Daarbij mogen we ook een kijkje nemen in de kelder, waar heel duidelijk te zien is hoe ver het betonrot zich doorzette. Op veel plaatsen zijn de wapeningen nagenoeg volledig weggeroest.

Het zwembad is dan al dicht sinds juni 2022, toen proefmetingen uitwezen dat de kuip last had van betonrot. Nieuw onderzoek eind 2022 wees echter uit dat de schade te ernstig was om nog te kunnen herstellen. Steunbalken tegen de kuip plaatsen, is onbegonnen werk. En daarmee valt het doek definitief over het zwembad.

Wake

Dat blijft niet zonder gevolgen. De zwemclub, de waterpoloclub en de duikclub, die al een half jaar noodgedwongen uitwijken naar andere zwembaden in de hoop op een heropening, gaan in overlevingsmodus, terwijl ook de Tieltse scholen het schoolzwemmen fors terugschroeven.

Op 4 februari wordt zelfs een wake georganiseerd waarbij de clubs het zwembad symbolisch ten grave dragen. Daarbij verwijten ze het stadsbestuur nalatigheid. Dat resulteert dan weer in een rondje zwartepieten op de gemeenteraad, want ook in de vorige legislatuur (toen de huidige meerderheid op de oppositiebanken zat), was al duidelijk dat het zwembad de pensioengerechtigde leeftijd al lang voorbij was. Een kroniek van een aangekondigde dood, maar daarom niet minder betreurenswaardig.

Tielt of Meulebeke?

Rest de vraag wat de toekomst brengt. Tielt praat volop met fusiepartner Meulebeke over de bouw van een nieuw zwembad, maar dat zwembad een investering van wellicht 15 tot 30 miljoen euro is nog niet voor morgen. Al zit er volgens sportschepen Hedwig Verdoodt (CD&V) wel schot in de zaak. “De noden en behoeften van de clubs zijn volledig in kaart gebracht. We weten perfect wat we willen en wat we nodig hebben. Samen met de collega’s van Meulebeke hebben we het voorbije jaar ook verschillende andere zwembaden bezocht terwijl we ook al verschillende gespecialiseerde firma’s over de vloer hadden, want een zwembad bouwen vergt uiteraard specifieke kennis. Van zodra de locatie volledig vast ligt, kan men dus eigenlijk aan de tekentafel gaan zitten.”

Die locatie wordt volgens de schepen binnenkort bekend gemaakt. Eerder had de stad een studie besteld bij de WVI om na te gaan of de gronden op de grens tussen Tielt en Meulebeke (ongeveer ter hoogte van de sporen aan de Meulebeeksesteenweg) zouden kunnen dienen voor een nieuw zwembad.

Ook de locatie van het oude Tieltse zwembad aan het Maczekplein en recreatiedomein Ter Borcht, waar nu het zwembad van Meulebeke gevestigd is, zijn mogelijkheden. “De vergelijkende studie is klaar”, zegt Verdoodt, die meegeeft dat de resultaten van die studie al intern besproken werden door zowel Tielt als Meulebeke. “Welke van de drie locaties het wordt, zal zeer binnenkort bekend gemaakt worden.”

“Waar het bad komt, maakt ons niets uit. Zolang het er maar komt. Hoe sneller, hoe liever” – bestuur van fusiezwemclub TIME

Waar het zwembad komt, valt dus af te wachten. Als het zwembad aan de Meulebeeksesteenweg zou komen, is er wel een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan nodig, omdat de gronden een bestemmingswijziging moeten krijgen. Als er voor een van de twee andere plaatsen gekozen wordt is die lange administratieve procedure niet nodig.

Afsluiten doen we met de woorden van het bestuur van de nieuwe fusiezwemclub TIME, die ontstond uit de samensmelting van de clubs van Tielt en Meulebeke. “Waar het zwembad komt, maakt ons helemaal niets uit”, zeggen zowel David Van Quathem van Tielt als Frank Tack van Meulebeke. “Zolang het er maar komt. Hoe sneller, hoe liever.” (SV)