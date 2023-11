Het moeten niet altijd paarden zijn: Waregem ontvangt allereerste alpacabeurs in West-Vlaanderen

Het moeten niet altijd paarden zijn in Waregem… De stad ontvangt eind deze maand de allereerste alpacabeurs op West-Vlaamse bodem. “Steeds meer mensen vallen voor dit wollige dier met zijn grote puppy-ogen.”

De Alpaca Association Benelux, de vereniging voor alpacahouders in België, Nederland en Luxemburg, fungeert als een keurmerk voor gezonde alpaca’s met een goeie morfologie en mooie wolkwaliteit. Daarnaast wil het ook het brede publiek laten kennismaken met de schattige dieren en hoe alpacafokkers en -houders te werk gaan.

“In de hele Benelux staan momenteel om en bij de tienduizend alpaca’s geregistreerd, al is dat waarschijnlijk niet eens de helft van de daadwerkelijke populatie”, zegt Patrick De Bel (44). De Ruiseledenaar runt sinds 2018 een eigen alpacahoeve en zet mee zijn schouders onder de eerste alpacashow op West-Vlaamse bodem.

“We zien de alpaca steeds vaker in ons straatbeeld opduiken. Steeds meer mensen vallen voor dit wollige dier met zijn grote puppy-ogen en weten ook de heerlijk zachte wol te waarderen. Alpaca’s zien we nu regelmatig bij zorginstellingen, kinderboerderijen en in weilanden bij mensen thuis.”

“Wij vinden het erg belangrijk dat welzijn, gezondheid en kwaliteit niet uit het oog verloren wordt door de toegenomen populariteit. Daarom organiseren we elk jaar verschillende alpacashows in België en Nederland.”

Halstershow

Die strijkt nu voor het eerst neer in onze contreien. “De ideale gelegenheid om het dier en de hele wereld errond van dichtbij te ontdekken”, klinkt het. In Waregem staat een zogenaamde halstershow op het programma, waarbij de meer dan honderd deelnemende alpaca’s in verschillende categorieën gekeurd zullen worden. “Zo zijn er van nature liefst zestien verschillende kleuren te onderscheiden, maar de jury let ook op de bouw van het dier, net als de wolkwaliteit.”

De Waregemse Alpacashow focust op twee doelgroepen. “Enerzijds zijn we een vakbeurs en willen we de West- en Oost-Vlaamse alpacahouders de kans geven om in eigen regio hun kunnen te etaleren, maar we willen ook het grote publiek helemaal onderdompelen.”

“Naast de halstershow kan je ook tal van standjes ontdekken waar allerhande nevenproducten aangeboden zullen worden. Denk bijvoorbeeld aan wol, zeep, sjaals, mutsen… We willen op deze manier ook erkende fokkers een duwtje in de rug geven. Zij staan garant voor topkwaliteit en willen de alpaca mee promoten.”