Hét heksendorp van het land wil heel het jaar door heksen op straat: “Groot, klein, humoristisch, actueel, folkloristisch… als ze maar duurzaam zijn”

Voor de Heksenkeuring toveren Beselarenaars bijna een kwarteeuw hun straten vol heksenpoppen in de weken voor de Heksenstoet. Nu willen de organisatoren heel het jaar door heksen op straat.

Het massaal knutselen en uitstallen van heksen aan gevels en in voortuinen is al jarenlang een volkstraditie in Beselare, hét heksendorp van België. Deze traditie wordt bijna een kwarteeuw gestimuleerd door de Heksenkeuring. De wedstrijd met verschillende categorieën, van originaliteit tot actualiteit, wordt gehouden in de weken voor de tweejaarlijkse Heksenstoet door vzw De Wratte. “De creaties zorgen dan voor een unieke heksensfeer in en rond het dorp”, weet Wim Veeckman, voorzitter van De Wratte. “Door onze wedstrijd zijn nog een pak meer mensen dan enkel deelnemers getriggerd om poppen buiten te plaatsen. De ludieke heksentaferelen lokken mensen van heinde en verre om er te wandelen en te fietsen. Elke twee tot drie huizen kom je dan een heks tegen.”

Duurzame heksen

Om de magische sfeer voor de stoet duurzaam te verankeren, streeft de vzw nu naar blijvende heksenkunst. “Volgend jaar is het onze twaalfde editie, maar we doen een oproep om nu al heksen te toveren die heel het jaar door buiten kunnen staan”, aldus Veeckman. “Groot, klein, humoristisch, actueel, folkloristisch… als ze maar duurzaam zijn en tegen het weer kunnen. Zo ziet iedereen op elk moment van het jaar dat Beselare een heksendorp is. Vanuit onze vzw willen we ook deze blijvende heksen nu stimuleren. We brainstormen momenteel over creatieve workshops en demo’s.” (TP)