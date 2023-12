“Het begon allemaal met een zot idee”: vrijdag 15 december tweede Winterbar bij VDS Concepts

Op 15 december vindt op de terreinen van VDS Concepts langs de Prins Albertlaan de tweede editie van de Winterbar ten voordele van De Warmste Week plaats. “Het is als een zot idee begonnen, maar het werd een gezellige avond”, verklappen de organisatoren.

“Opbrengst gaat naar CAW dat project rond begeleiding voor kinderen van gedetineerden opzet”

Dat zot idee kreeg vorig jaar dus voor de eerste keer vorm. VDS Concepts huist nu al een 20-tal jaar langs de Prins Albertlaan, maar bestaat al ruim een halve eeuw. Het bedrijf telt 12 medewerkers en die werken ook mee aan de Winterbar. “Maar in totaal hebben we wel 30 mensen die mee de handen uit de mouwen steken”, zegt zaakvoerder Pieter Vandesteene.

Vijf chalets van stad

Bij de eerste editie was meteen al duidelijk dat de opbrengst naar de Warmste Week zou gaan. “In totaal konden we toen ruim 1.150 euro schenken”, gaat Siska Claeys verder. Via De Warmste Week ging dat toen naar een project van CAW en de Heilig Hartschool in Izegem. Dit jaar heeft CAW opnieuw een dossier ingediend en het project is goedgekeurd. “Met dat project richten we ons op kinderen van mensen die in detentie verblijven. Als je papa of mama in de gevangenis zit, heeft dat een impact op jongeren. Er heerst daar een taboe rond en via groepssessies willen we de tools aanreiken om daarmee om te gaan”, vertelt Céline Bisschop (CAW).

Mede dankzij de centen van vorig jaar werd ’t Koeterke helemaal opgesmukt. Bij VDS Concepts kijken ze alvast uit naar de tweede editie van de Winterbar. “Bij droog weer vindt alles hier plaats op de ruimte voor onze bedrijfsgebouwen, bij regenweer kunnen we ook binnen terecht. Er komen vijf chalets die we van de stad mogen gebruiken”

Race-simulator

De Winterbar opent al om 17 uur om de mensen die met collega’s na het werk iets willen komen drinken daartoe de kans te geven. “Maar we blijven open tot 1 uur. De vuurkorven zorgen mee voor de sfeer. De groep Ver-a-luz komt optreden en we hebben drie dj’s die elk in hun eigen genre mee voor de ambiance zorgen. En via een sponsor is er ook een race-simulator waarin je eens kunt ervaren hoe het is om een rally te rijden.” (WVS)