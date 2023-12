Herman Vandenameele schoot op alle continenten schitterende foto’s

Op vraag van Vief Deerlijk brengt Herman Vandenameele op maandag 11 december een fotoreportage over de Haute Savoie in d’Iefte. De kwieke Sint-Lodewijknaar is al jarenlang in de ban van fotografie en reizen. Hij heeft een enorm archief aan beeldmateriaal en is zo goed als dagelijks in de weer om alles in fotoreportages te monteren.

Herman Vandenameele (86) uit de Kapelstraat was meer dan een kwarteeuw bakker-patissier in Sint-Lodewijk. “Ik ben van Zarren afkomstig”, start Herman zijn verhaal. “Een echte bakkersschool bestond toen nog niet. Ik heb bij verschillende bakkers de stiel geleerd. Dat was met een leercontract. Mijn eerste job was bij een bakker in Kortemark. Het was met kost en inwoon en ik kreeg 200 frank (5 euro, red.) per maand…”

“In het expojaar 1958 heb ik in Brussel gewerkt en daarna wou ik nog eens bij een goede broodbakker aan de slag gaan. De gisthandelaar keek uit voor een goede plaats en zo ben ik in november 1959 bij bakker Maes in de Kapelstraat in Sint-Lodewijk terecht gekomen. Ik ben er enige tijd later gevallen voor de charmes van de oudste dochter Lydie en die is mijn vrouw geworden… Een mooi verhaal, is het niet…?”

Bakkerij

“Later hebben we de bakkerij overgenomen van mijn schoonouders. Veel investeren, veel schulden en vooral veel werken was het toen. Het waren lange dagen. In de jaren zestig was de bakkerij geen enkele dag dicht. We gingen zelden naar een feest en vakantie kenden we niet.”

“Alles veranderde met de geboorte van de drie kinderen en de invoering van de verplichte rustdag onder impuls van de regering van premier Paul Vanden Boeynants. We gingen voor het eerst op reis, ik nam mijn fototoestel mee en sindsdien liet het fotograferen mij niet meer los. Zelfs op mijn broodronde lag het toestel altijd in de wagen. Als ik iets moois zag, maakte ik er meteen een opname van.”

Socultor

Samen met Eric De Bue hield Herman in oktober 1976 fotodiaclub Socultor boven de doopvont. “Ultra Montes organiseerde een diavoorstelling over een reis naar Zwitserland”, gaat Herman verder. “Eric De Bue en ikzelf stelden de apparatuur ter beschikking en zorgden voor de nodige technische ondersteuning. Na de vertoning kregen we elk tweehonderd frank. Dat was de eerste clubkas. Het enige wat we nog moesten doen, was een club oprichten…”

“De officiële stichtingsvergadering vond plaats op 4 november 1976. Eric De Bue werd voorzitter en ik technisch leider. Het bestuur werd vervolledigd door Noël Vanhoutte, Frans Verdonck, Kamiel Hinnekens, Carine Leverze en Maurice Leverze. Als naam kozen we voor Socultor, wat staat voor sociale culturele organisatie. De eerste projectie vond plaats op 12 december 1976 in de Gilde. Het werd een meevaller want er was heel wat belangstelling.”

“Fotoreportages samenstellen vergt heel wat tijd. Van opname tot voorstelling dient er een hele weg afgelegd te worden: het uitwerken van een goed scenario, passende commentaar zoeken, muziek selecteren… Het komt er vooral op aan voldoende selectief te blijven. Met Socultor opteerden we altijd resoluut voor kwaliteit. De lat lag hoog. Alleen de perfectie was goed genoeg en dat is eigenlijk nog altijd mijn aanpak.”

Alle continenten

Herman maakte vanaf het begin van de jaren tachtig heel wat grote reizen. “Het lijstje is lang”, aldus Herman. “Ik ben in alle continenten geweest. Het begon met Sri Lanka. Later volgden onder meer Senegal, Tunesië, de Himalaya, Nieuw-Zeeland, Madagaskar, Amerika en Canada. Ik schuwde het avontuur niet. Het mochten best pittige reizen zijn…”

“Vooral de natuur, de mensen en de cultuur genoten mijn aandacht. De nationale parken in de Verenigde Staten en vooral Peru, dat we helemaal hebben verkend, hebben een onuitwisbare indruk achtergelaten.”

Thomas Cook

“Tijdens die trips heb ik vele duizenden dia’s gemaakt. Welke kwaliteiten een sterke foto moet hebben? Geef mij maar eentje met perfect tegenlicht, foto’s die spreken, die een verhaal vertellen. Maar compositie, lijnenspel, kleuren en diepte blijven uiteraard ook heel belangrijk. Voor mijn reis naar Namibië heb ik voor het eerst een digitale camera gebruikt. Het werd een succes want een van mijn foto’s werd in 2009 geselecteerd door Thomas Cook en werd geafficheerd in een 175-tal reiskantoren. Dat was mijn mooiste bekroning.”