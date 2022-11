Herenthoeve pakt uit met droogbloemen pop-up

In 2018 startten Martine Opsomer en haar echtgenoot Rik Jacobs met een bloemenpluktuin in hun Herenthoeve in Meulebeke. Nu het seizoen van verse bloemen plukken voorbij is, pakt Martine uit met een pop-up droogbloemen.

“Droogbloemen vind ik een ideaal alternatief voor verse bloemen”, vertelt Martine Opsomer. “In de jaren 70 waren droogbloemen nog helemaal in maar hun populariteit verdween na anderhalf decennium. Nu merken we dat droogbloemen helemaal terug zijn.”

“Tijdens de zomer oogst ik met veel liefde en zorg de mooiste bloemen. Ik rits de overtollige blaadjes af en hang ze vervolgens in kleine busseltjes, de kop naar beneden, te drogen in een donkere, droge en goed geventileerde ruimte.”

Subtiele pracht

“De uitbundige zomerkleuren worden ietwat doffer, meer ingetogen, waardoor de droogbloemen met hun subtiele pracht, in elk interieur passen.”

“Ik wil de droogbloemen nooit scheikundig kleuren of bleken, zo blijven ze een duurzaam alternatief voor verse bloemen. Wie goed zorgt draagt voor droogbloemen kan er makkelijk enkele maanden tot een jaar van genieten. (LB)