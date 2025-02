Herboren Gaverwijkfeesten

Vorig jaar maakten de Gaverfeesten in de Gaverwijk een voorzichtige doorstart met een nieuwe organisatie. Dat was een succes, waardoor het team dit jaar voor een nog groter en beter concept gaat. “Het wordt een belevenis voor iedereen.”

Het verenigingsleven, de buurt en straatfeesten zijn de lijm die de bevolking samenhoudt. In het verleden zijn veel buurtfeesten verdwenen, maar sinds een paar jaar hebben veel wijkverantwoordelijken het nut van deze gezellige samenkomsten weer ingezien. Dit is zeker het geval in de jongere Gaverwijk. Ooit kende deze bloeiende wijk een jaarlijkse wijkkermis, maar toen de organisatoren van weleer een jaartje ouder werden zagen zij de organisatie niet meer zitten en gingen de Gaverfeesten verloren. Maar niet voor lang. De wijk is in de loop der jaren enorm verjongd en daardoor groeide het idee om de wijkbewoners weer op een of andere manier samen te brengen om gezellig te verbroederen. Vorig jaar werd voor de eerste keer een voorzichtige start gemaakt met compleet vernieuwde Gaverfeesten. Het was een meevaller, zodat voortrekker Jonas Van D’Huynslager en zijn team voor de tweede editie grootse plannen koesteren. Op de jaarlijkse nieuwjaarsviering werd een tipje van de sluiter opgelicht.

Ontmoetingsplaats

“Vandaag zijn we samengekomen aan de Onze Lieve Vrouw Kapel in het hart van onze prachtige wijk. Deze plek gaan we verder uitrusten tot een ontmoetingsplaats voor de wijkbewoners. Er werden al een paar zitbanken geplaatst, waaronder een bank die geschonken werd door het bestuur van de Gaverfeesten. We willen hier een ontmoetingsplaats van maken waar iedereen een praatje kan maken en kan genieten van de rust”, aldus voorzitter Jonas Van D’Huynslager.

Intussen naderen de nieuwe Gaverfeesten met rasse schreden, op 7 en 8 juni. De tent verhuist naar het pleintje aan de kapel. “Voor het eerst zal in de voormiddag een vinkenzetting gehouden worden, georganiseerd door de Verenigde Vrienden. Joyce Deconinck, de rommelmarkt-experte, is nu al bezig met de voorbereidingen van een tweede editie van de rommelmarkt. Maar er is nog veel meer, dat we nu nog niet loslaten. De Gaverwijkfeesten 2.0 zullen vernieuwend zijn en een belevenis voor iedereen.” (CLY)