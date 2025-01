Hendrik Consciencelaan houdt traditie in ere

De bewoners van de Hendrik Consciencelaan, een zijstraat van de Sint-Amandusstraat die uitmondt in de Guido Gezellelaan, bliezen in het gelegenheidsfeestzaaltje van basisschool De Beuk verzamelen voor een geslaagde nieuwsjaarsdrink. “Het is een traditie die al lang bestaat en die wij in ere houden”, verduidelijkt Marc Callens. “Een veertigtal bewoners tekende present voor een ontmoeting waarin gemoedelijkheid centraal stond. Na het aperitief stonden frietjes à volonté op het programma. We sloten af met koffie en gebak en een gezellige babbel.” We zien Bert Duchi, Hannelore Debaere, Guy Vandenbroucke, Marc Callens, Dorien Devolder, Gudrun Donckels, William Delbaere en Dorine Wante. (DRD/foto DRD)