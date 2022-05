Help Michèle om 100.000 meter te zwemmen: Assebroekse wil álle bestaande zwembrevetten behalen

Michèle Van Lantschoot (55) heeft een missie. Dit jaar wil ze alle bestaande zwembrevetten behalen. Ze heeft er al een pak op zak, maar de badges voor de langste afstanden lijken zo goed als onvindbaar. Daarom is de sportieve vrouw nu op zoek naar zwembaden die de brevetten in de schuif hebben liggen. “Ik moet en zal slagen”, zegt ze.

Michèle Van Lantschoot een waterrat noemen, is een understatement van jewelste. Pre-corona trok ze regelmatig met haar dochter Annelies (27) naar het zwembad om er wat recreatief te zwemmen, maar tijdens de gezondheidscrisis schakelde ze over op baantjeszwemmen. “Noodgedwongen, want gewoon wat plonzen was niet meer toegelaten”, glimlacht ze.

“Maar ik had meteen de smaak te pakken. Baantjes trekken is voor mij de ultieme vorm van ontspanning. Het maakt mijn hoofd helemaal leeg”, legt de administratief bediende uit.

Trimzwemmen

Net als vrijwel iedereen behaalde Michèle tijdens haar jeugd de traditionele zwembrevetten van 25, 500 en 1.000 meter en dat zette haar aan het denken. “Ik was benieuwd welke brevetten er allemaal bestonden en leerde dat er twee soorten bestaan: die voor baantjes trekken (in één keer, red.) en trimzwemmen. Bij die laatste discipline werk je de afstand in etappes af.”

Ik weet dat die brevetten bestaan, ik moet ze enkel nog weten te vinden

Op 31 augustus 2021 sleepte Michèle haar brevet voor 1.500 meter baantjeszwemmen in de wacht. “In het Interbad van Brugge, mijn stamzwembad”, knipoogt ze. Daarna volgde op 28 januari nog de 5.000 meter, waarna Michèle zich toelegde op het trimzwemmen. Daar bracht ze de 5.000, 10.000, 25.000 en 50.000 meter tot een goed einde.

De brevetten die Michèle al behaalde. © Davy Coghe

“Maar daar stopt het niet bij”, beklemtoont ze. “Ik wil alle bestaande zwembrevetten kunnen opspelden. Alleen zijn sommige afstanden amper te vinden. Ik ben op zoek naar de 3.000 en 10.000 meter in het baantjeszwemmen en de 100.000 meter in het trimzwemmen. Met die laatste afstand ben ik nu al trouwens bezig.”

Moeilijke puzzel

Michèle hoopt een zwembad te vinden die de nog ontbrekende brevetten aanbiedt. “Dan kan ik die naar het Interbad overbrengen en mijn collectie vervolledigen. De brevetten worden uitgereikt door het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid en ik heb ook al bij Bloso aangeklopt. Maar de puzzel is erg moeilijk te leggen. Ik weet dat ze bestaan, want ze worden op mijn reeds behaalde brevetten vermeld. Rest enkel nog de vraag waar ik ze kan opdiepen.”

Michèle springt gemiddeld vijf keer per week in het zwembad om haar doel te bereiken. “Dat ik zal slagen, staat nu al vast. Ik heb enkel nog de nodige certificaten nodig.”

Wie Michèle op weg kan zetten, kan contact opnemen via miche.vanlantschoot@gmail.com.