Helkijn maakt zich op voor Helkijn kermis: “Alles draait rond sociale aspect”

Aanstaand weekend genieten de inwoners van Spiere-Helkijn terug van de jaarlijkse kermis. Die bestaat uit enkele gekende tradities, zoals de rommelmarkt op zaterdag en het vuurwerk op zondag. Daarnaast zijn er ook enkele nieuwigheden te ontdekken!

Een periode van anderhalve maand werk, een handvol vrijwilligers en een volle bezetting van marktplaatsen komen vanaf dit weekend allemaal samen tijdens Helkijn kermis. Het traditioneel gegeven dat je als handel zou kunnen omschrijven, degradeert organisator Willy Glorieux tot subdoel: “De organisatie draait vooral rond het sociale aspect. Het is de bedoeling om de buren dichter bij elkaar te brengen”, vertelt Willy. Naast de rommelmarkt, die toegankelijk is op zaterdag van 8 uur tot 16 uur, zijn er ook andere activiteiten voorzien. In de voormiddag kan je terecht bij De Diligence voor Afrikaanse beleving. In afwachting van de koers op zondag kan je tijdens de namiddag op het centrum terecht voor het optreden van de Coureurs.

Ter afkoeling kan je de hele dag terecht bij Les Bourleurs in de Kerkstraat voor een drankje op het buitenterras. Uiteraard is zijn ook de traditionele kermisattracties doorlopend open in het Centrum van Helkijn. De gedetailleerde planning en het omleidingstraject zijn te vinden op de kanalen van de gemeente Spiere-Helkijn. (SV)