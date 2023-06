Heksen vliegen opnieuw in Beselare

Na 4 jaar wachten door een coronabeestje waar zelfs geen heks een passend brouwsel tegen kon vinden, kan de 47ste heksenstoet op zondag 30 juli opnieuw door de straten van Beselare trekken

“Zeker weten we vliegen er in”, stelde regisseur Jo Lottegier. ‘Vliegen’ is dan ook het nieuwe thema van de stoet dit jaar. Heksen vliegen normaal in de schemering of ’s nachts maar op de laatste zondag van juli zullen ze zeker ook overdag vliegen. Ze zijn de vaste waarden in onze stoet om de mensen de stuipen op het lijf te jagen.

Dat vliegen moet volgens Jo Lottegier aangeleerd worden en dat wordt getoond door een nieuwe wagen die de naam ‘Vliegschool’ kreeg. Tussen de wolken krijgen de jonge heksjes les van een meesteres heks. “Nog een blikvanger is de vernieuwde walpurgisnachtwagen. Hij is imposant, spectaculair en vernuftig. In de week voor de stoet wordt de wagen boven de doopvont gehouden.”

Kartje Kilo

“Ook Kartje Kilo doet voor het eerst mee aan de heksenstoet. Nog nieuw dit jaar is dat naast de traditionele belleman die de stoet opent, ook een zestal andere bellemannen elk deel van de stoet zullen aankondigen. Heksen zij niet alleen van Beselare. Telkens kan je in het onderdeel ‘heksen van heinde en verre’ vreemde heksen ontdekken. Dit jaar zijn dat opnieuw de Hexenjagers uit Kinzigtal, Les Sorcières van Stambruges, de Franse heksen van Reishofen uit de Elzas en natuurlijk Les Macralles de Vielsalm.”

“Nieuw dit jaar is de ‘Putheks’ uit Heusden Zolder. Deze 5 meter hoge heks leeft eigenlijk in de verlaten steenkoolmijnen. Maandenlang hebben de inwoners van Beselare vol toewijding en passie gewerkt aan de kostuums, praalwagens en decors om een betoverende ervaring te creëren.”

1.200 deelnemers

Op 30 juli zullen de straten van Beselare met een onweerstaanbare magie tot leven komen. De stoet start om 15.30 uur en volgt een traject van 3 km. Vanaf 13 uur is er straatanimatie. De toegangsprijs bedraagt 8 euro (inclusief programmaboekje, parking en avondanimatie), kinderen jonger dan 12 kunnen gratis de stoet bijwonen. Die stoet telt ongeveer 1.200 deelnemers waarvan de jongste 3 maanden en de oudste 80 jaar is.

Beselare is er klaar voor, ook de heksen zijn er klaar voor om er eens goed in te vliegen. Niets kan de heksenmanie vanaf nu nog stoppen in Beselare.