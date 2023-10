Heksen en spoken op 19de Halloweentocht van Ledegem: “Dit jaar nóg spannender!”

Op zaterdag 28 oktober palmen heksen en spoken de gemeente Ledegem in. Gezinssport Ledegem en de Bond van Jonge Gezinnen pakken die dag uit met hun halloweenwandeling. Die lokte vorig jaar honderden deelnemers. “Dit jaar wordt het nog verrassender, spannender en grappiger.”

Wat in 2004 startte als een bescheiden activiteit voor een dertigtal deelnemers groeide doorheen de jaren uit tot een van de grootste Ledegemse activiteiten die vorig jaar zelfs afklokte op 600 wandelaars. “Wij staan alvast te popelen om opnieuw onze halloweenwandeling te organiseren”, aldus Nick Soen van Gezinssport Ledegem.

Nieuwe route

Hij blikt eerst nog even terug op vorig jaar. “The Butchers House, ingericht in de oude woning van de kadorres in Ledegem, was vorig jaar een hoogtepunt. De doortocht doorheen het Ledegemse populierenbos en de vele animatie onderweg werden gesmaakt.”

Ondanks het succes van de editie 2022 kiest de organisatie voor een nieuwe route. Zo liggen de start en aankomst van de tocht dit jaar aan de hoeve van Dieter en Evelyne Vandoorne in de Menenstraat, vlak bij de kerk van Ledegem.

Populierenbos

“Van daaruit start onze vier kilometer lange wandeling, vol plezante ontdekkingen. Uiteraard gaat het even richting het populierenbos. De heksen en trollen die daar wonen, kijken uit naar hun jaarlijkse hoogfeest. Zij kijken er enorm naar uit om de vele deelnemers de stuipen op het lijf te jagen.”

Eens het populierenbos uit slingert de wandeling zich verder doorheen het centrum van Ledegem via een totaal nieuw traject. “En ook dit jaar voorzien we in heel wat verrassende locaties. Het wordt nog spannender, nog verrassender en misschien zelf nog grappiger.”

50 figuranten

De organisatoren schakelen maar liefst vijftig figuranten in die voor creepy momenten zullen zorgen. “Op negen verschillende plaatsen is er animatie en worden de wandelaars verrast met leuke taferelen. Het wordt een tocht om duimen en vingers vanaf te likken.” En dat laatste mag letterlijk genomen worden.

Naar goede gewoonte start de tocht met een lekker aperitief. “Onderweg serveren we zelfgemaakte heksensoep om weer wat op te warmen. Bij aankomst worden de deelnemers getrakteerd op lekkere frietjes.” In de ‘heksenschuur’ kan volop nagepraat worden over de angstaanjagende tocht. Bij het uitstippelen van de tocht is ook rekening gehouden met de allerkleinsten. De gedrochten onderweg veranderen vaak in lieve spookjes. “Bovendien krijgt ieder deelnemend kind een leuke verrassing bij de start.”

Dit jaar besteden de organisatoren extra aandacht aan het milieu. Op hoeve Vandoorne wordt een afvaleiland ingericht. “We werken met herbruikbare bekers en voorzien een ruime fietsenparking. We kunnen ook rekenen op gemachtigde opzichters die zorgen voor de veiligheid op cruciale oversteekpunten.”

Fluohesje en zaklamp

Inmiddels lopen de inschrijvingen voor de halloweentocht vlot binnen. “Om het voor iedereen leuk te houden beperken we het aantal inschrijvingen echt tot 600 personen.” Volwassenen betalen 14 euro, kinderen van 4 tot 12 jaar 10 euro. Kinderen tot en met 3 jaar nemen gratis deel. Starten aan de halloweentocht kan tussen 18.45 en 19.45 uur van aan de hoeve. De organisatoren vragen de deelnemers om een fluohesje aan te trekken en een zaklamp mee te nemen. De tocht is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.