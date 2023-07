Heks Babbe vliegt over Beselare en keurt heksendorp

Op donderdagavond verscheen de enige echte Beselaarse vliegende Heks Babbe boven het ‘heksendorp’. Met haar overzichtsvlucht wilde ze de voorbereidingen voor de 47ste editie van de Heksenstoet op 30 juli een duwtje in de rug geven.

In 2017 investeerde ballonvaarder Johan Vander Meiren van Air Events bvba in een nieuwe ballon. Als inwoner van Beselare moest hij toch een ballon hebben in de vorm van een vliegende heks.

“De ‘heks’ werd gemaakt bij Cameron Balloons in Bristol in het Verenigd Koninkrijk”, vertelt Johan. “De naam van de heks zochten we heel lokaal. De bedrijfszetel van Air Events ligt in de Markizaatstraat, de vroegere bakermat van heel wat legendes en heksenverhalen.”

“We kozen voor het verhaal van Babbe, voluit Barbara Vansuyt, die driehonderd jaar geleden wat verder in de straat woonde en verdacht werd van hekserij. De ballon is een eerbetoon aan haar en draagt haar naam. Haar uiterlijk is gebaseerd op een heks uit de Heksenstoet. De rol van deze heks wordt al jaren gespeeld door Karin Vandenabeele, die nu ook meter is van Babbe.”

“Met de ballon willen we vooral buitenlanders Beselare laten ontdekken als heksendorp. Nu alle andere heksen ook ontwaken in Beselare, vloog Babbe over haar dorp om te zien hoe de voorbereidingen verlopen. De indruk zal alvast positief geweest zijn.”

(NVZ/foto ZB)