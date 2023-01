Heist lanceert carnavalsapp

Nog een drietal weken en het is weer zover… Heist viert carnaval! Naar jaarlijkse traditie tonen de grote stoet op zondag en de verlichte avondstoet op dinsdag de creativiteit van de carnavalisten op z’n best. Andere evenementen zoals de Sprotjesdag, de gemaskerde voetbalwedstrijd, het kindercarnavalbal, de Klasparade en de aanstelling van prins(es) carnaval zorgen ervoor dat er op elk moment tijdens de vierdaagse iets te beleven valt.

Om ervoor te zorgen dat je alle informatie van deze dolle vierdaagse makkelijk bij de hand hebt, werd een handige carnaval-app ontwikkeld. De app bestaat uit vier verschillende tegels. Een infotegel met een link naar de pagina heistviertcarnaval.be waar o.a. het programma te vinden is en allerlei belangrijke info rond carnaval. De nieuwstegel zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van alle carnavalnieuwtjes. Hier kan je onder andere terecht voor de volgorde van de stoet, info in verband met de verschillende evenementen … Via de tegel van de Klasparade kan je de route van de wandeling terugvinden en in de app kan je rechtstreeks stemmen op je favoriete minipraalwagen. Ook voor het Sprotjesspel is een tegel in de app voorzien. Via deze tegel kan je op Sprotjesdag en op de carnavalbals QR-codes scannen in de deelnemende cafés en feesttenten. Verzamel zoveel mogelijk sprotpunten en maak kans op een tof prijzenpakket.