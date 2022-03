Heilig Bloedprocessie keert terug in nieuw jasje

Bijna drie jaar nadat de Heilig Bloedprocessie voor het laatst door Brugge trok, is het alle hens aan dek om het evenement op 26 mei dit jaar georganiseerd te krijgen. “Normaal beginnen we een viertal maanden vroeger met de voorbereidingen, dus we staan nog voor een pak weekend- en avondwerk”, zegt coördinator Matthieu Clarysse. “Maar de voorziene vernieuwingen van drie jaar komen nu allemaal samen, dus het wordt zeker de moeite.”

Op donderdag 26 mei dit jaar beleven de Bruggelingen opnieuw hun ‘Mooiste Dag’. Zonder grote ongelukken – lees: een heropflakkering van het coronavirus of hevig onweer – trekt de Processie van het Heilig Bloed dan opnieuw door de Brugse straten. En dat is alweer geleden van Hemelvaartsdag 2019, om de welbekende redenen.

Voorbereidingen in gang zetten

En of het enthousiasme dus groot is om er na twee jaar onderbreking opnieuw een geslaagde editie van te maken. “De ontgoocheling was groot toen we na de door corona gemiste editie van 2020 ook en om dezelfde reden nog eens de editie van 2021 moesten afgelasten”, kijkt Mathieu Clarysse, algemeen coördinator van de Bloedprocessie, terug op die moeilijke beslissingen.

“Gelukkig zitten we nu in een heel andere situatie. Voor publieksevenementen en horeca kleurt de coronabarometer nu geel en dat betekent geen mondmaskers meer, geen covid safe tickets en geen beperkingen op de capaciteit in binnen- of buitenruimtes. We kunnen dus opnieuw groepen samen brengen om te repeteren, voor het passen van kledij en dergelijke meer.”

Maar het was ook dit jaar weer toch bang afwachten of het wel zou mogelijk zijn. “We komen iedere eerste maandag van de maand samen met het organisatiecomité en de recentste bijeenkomst was toevallig net op maandag 7 maart, de dag dat het Overlegcomité de coronabarometer op code geel plaatste. Dus toen konden we met een gerust hart beslissen om de processie zeker te laten uitgaan én om ook de voorbereidingen volop in gang te zetten.”

Engagement

“Dat opvolgen en afwachten van de coronasituatie zorgt er natuurlijk wel voor dat we met de voorbereiding behoorlijk veel vertraging oplopen. Normaal starten we die operationele voorbereiding al in de maand november. Nu is dat toch een viertal maanden later. Dat betekent dat we met ons team van kernmedewerkers nog voor een pak weekend- en avondwerk staan om alles tijdig rond te krijgen.”

Dat team van kernmedewerkers bestaat uit vijf personen: Matthieu Clarysse zelf als algemeen coördinator, een medewerkster van de stedelijke culturele vzw Brugge Plus die ter beschikking gesteld wordt van het comité, de regisseur van de processie en twee coördinatoren voor enerzijds het muzikale aspect en anderzijds de dansgroepen. Daarnaast zijn er nog heel wat andere vrijwillige medewerkers die op de dag van de processie zelf actief zijn.

“De processie zelf heeft geen vaste medewerkers in dienst; het is dus een engagement. Ik maak zelf geen deel uit van Stad Brugge of van Brugge Plus”, vertelt Matthieu.

Kostuums en schoenen opgeblonken

“We zullen dus een tandje moeten bijsteken om alles tijdig rond te krijgen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er nog helemaal niets gebeurd is. In de ‘stille wintermaanden’ werden de kostuums, die steeds opgeslagen liggen in het kostuumatelier van de stad bij De Bond, nagezien en waar nodig en mogelijk gereinigd.”

“Door die lange periode dat ze niet gebruikt werden, lag er wel een laagje stof op. Ook ritsen en knopen werden al eens nagezien. En de schoenen en sandalen werden al eens opgeblonken. Dat is werk dat sowieso niet verloren is.”

“Het is vooral voor wat betreft het maken van allerlei praktische afspraken en overeenkomsten waar we nu wel wat achterstand hebben. Zo denk ik bijvoorbeeld aan de regelingen voor de groepen met levende dieren (zoals schapen en dergelijke meer, red.). Daarvoor moeten we afspraken maken met de houders daarvan. Net zoals voor muziekgroepen, ambulances en allerlei verkeerstechnische zaken. Los van corona zou dat nu al allemaal geregeld zijn.”

1.700 figuranten gezocht

Wat betreft het vinden van voldoende vrijwillige figuranten en acteurs is de coördinator er wel behoorlijk gerust in. “We zoeken daarvoor opnieuw zo’n 1.700 mensen. Mensen die eerder al deelnamen, zullen gecontacteerd worden. Sowieso hebben we wel een ruime poule van mensen die al jarenlang meewerken”, gaat Matthieu verder.

“Maar natuurlijk zullen er mensen zijn, zeker na twee jaar onderbreking, die het door gevorderde leeftijd en gezondheidsproblemen niet meer zien zitten. En er zullen jammer genoeg ook wel mensen overleden zijn intussen.”

“We hebben er nu nog niet echt zicht op hoeveel mensen we al hebben. Op zich is dat ook geen probleem want het echt actief rekruteren start altijd maar vanaf Pasen. En de repetities met de groepen hebben plaats in de maand mei in de Stadshallen en de bijhorende binnenkoer.”

“Iedere groep oefent minstens één keer; de groepen met zangpartijen normaal twee keer. Vier weken op voorhand verhuizen alle kostuums van het Kostuumatelier naar de Stadshallen zodat die daar door alle groepen bij de repetities kunnen gepast en gedragen worden.”

Vernieuwingen

Tot 2015 werd de Beurshal aan de Hauwerstraat gebruikt voor de repetities en het tijdelijk stockeren van de kostuums en wagens. Toen die wegens allerlei technische mankementen niet meer gebruikt kon worden en ook werd afgebroken, werd uitgeweken naar de huidige locatie: de Stadshallen op de Markt.

Maar intussen staat het gloednieuwe, ruime en praktische Beurs Meeting en Congres Center (BMCC) op de plaats van de oude Beurshal. Biedt die geen nieuwe mogelijkheden? “Ja, dat zou zeker wel leuk zijn want de Stadshallen op de Markt zijn dan wel mooi en historisch indrukwekkend maar niet echt praktisch.”

“Vrachtwagens kunnen er moeilijk oprijden en er is geen lift die we kunnen gebruiken. Maar ik vrees dat dit niet mogelijk zal zijn want het afhuren van het BMCC voor enkele weken zou ons budget te boven gaan.”

Volgens de coördinator wordt de editie van 2022 méér dan de moeite om bij te wonen. “We doen normaal ieder jaar wat vernieuwingen maar nu zullen die voor drie jaar allemaal in één jaar te zien zijn. Dat betekent dat de bezoekers maar liefst vier compleet nieuwe praalwagens en 450 nieuwe kostuums te zien krijgen.”

“Gemiddeld hebben we zo’n 35.000 à 40.000 toeschouwers maar ik zou er niet van schrikken mochten we dat aantal nu flink overstijgen. Toen de editie van 2015 niet plaatsvond wegens regenweer, hadden we in 2016 zo’n 60.000 toeschouwers, dus we verwachten ons wel aan een gelijkaardig scenario.”