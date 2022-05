Heidi Bintein organiseert lessen Latin Dance in Stavele: “Een stevige work-out”

Het hele jaar door danst een enthousiaste groep dames elke woensdagavond alle stress van zich af tijdens een uurtje Latin Dance in gemeenschapszaal De Moote. “De power die onze lerares Heidi uitstraalt, werkt echt aanstekelijk. Ik zou dit niet meer kunnen missen”, zegt Isabelle Mommerency uit Beauvoorde.

Danslerares Heidi Bintein uit Langemark startte tien jaar geleden met lessen zumba in de Stavelse B&B Den Levensstroom bij Lut Soenen. Zumba is een verzamelnaam voor Latijns-Amerikaanse dansen als Salsa, Cumbia of Flamengo.

Ze startte met een beperkt groepje deelnemers, maar flyers en goede mond-tot-mondreclame lokten al snel nieuwe mensen. De groep werd groter en groter en een verhuis naar gemeenschapszaal De Moote drong zich op.

Nu, tien jaar later, wordt daar nog altijd elke woensdagavond de pannen van het dak gedanst door een twintigtal meisjes en vrouwen. Van 19.45 uur tot 20.45 uur is dat en bij goed weer wordt er buiten gedanst. Het is een stevige work-out, maar fun en dansplezier primeren.

Nancy Goemaere (35) uit Gijverinkhove is er bij van in het begin. Zij danst, maar doet ondertussen ook de administratie en de inschrijvingen ter plekke. “Ik heb altijd graag gedanst”, vertelt Nancy. “Een vriendin die al les volgde bij Heidi trok me over de streep. Ik doe het enorm graag. Dat uurtje zweten maakt je hoofd leeg. En het gebeurt zelfs dat mijn twee dochtertjes mee gaan. De dansmicrobe heeft hen ook te pakken.”

Leuke sfeer

Isabelle Mommerency uit Vinkem is zo mogelijk een nog grotere fan. “Ik zou het niet meer kunnen missen. Ik doe dit zo danig graag dat ik de dinsdag ook naar Heidi’s les in Langemark ga. Mijn papa is in december vorig jaar onverwacht en veel te vroeg gestorven. Maar hier is er geen tijd om te piekeren. Je wordt meegezogen met de groep en de leuke sfeer.”

“Ik kom nu vier jaar en het enthousiasme van Heidi werkt zeer aanstekelijk”, zegt Evelyne Smagghe uit Pollinkhove. “Tijdens corona stuurde Heidi filmpjes door. Dat werkt niet voor mij. Het groepsgevoel maakt hier echt het verschil.”

Caroline Dequidt (55) uit Poperinge is iets ouder, maar dat merk je niet aan haar. “Vooral ’s winters kan ik het soms ontzien om naar Stavele te rijden. Maar achteraf ben ik altijd blij dat ik geweest ben. Het geeft echt voldoening om een uur intensief te bewegen.”

Op dit moment komen er enkel vrouwelijke dansers naar Heidi’s lessen. “Mannen zijn uiteraard welkom, maar eerlijk, we houden het liever onder vrouwen”, schatert Heidi.

Woensdagavond

Latin Dance met Heidi Bintein, elke woensdagavond om 19.45 uur in de Moote. Een tienbeurtenkaart, inclusief verzekering, kost 50 euro. Een eerste les ter kennismaking is gratis. Nieuwe deelnemers zijn steeds welkom.

Info: goemaerenancy@hotmail.com.