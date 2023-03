Heel wat volk voor carnavalstoet in Roeselare

Met enkele duizenden toeschouwers langs het parcours kende het Roeselaarse carnavalsweekend een hoogtepunt op zondagmiddag. Voor de familie Vandekerkhove werd het ganse weekend onvergetelijk. De 19-jariga Nastja werd aangesteld tot Roeselaarse prins en treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Bart ‘Kiwi’ Vandekerkhove die in 2014 stadsprins werd.

Dit weekend streek de carnavalsgekte terug neer in Roeselare. Zowel op vrijdag als zaterdag stonden er tal van activiteiten gepland in Trax, op zondag trokken de carnavalisten de stad in en vermaakten ze het talrijk opgekomen publiek tijdens de carnavalsstoet. “Onze kinderen verkleden zich graag en volgen ook les aan de circusschool. Normaal gaan we ieder jaar naar het carnaval in Gullegem, maar we zijn blij dat we dit jaar ook Roeselare hebben meegepikt”, aldus Tom Meert en zijn vrouw Delphine Herrewijn die allen verkleed duidelijk genoten van de stoet. De ruim dertig carnavalswagens startten vanuit de Beversesteenweg. “Het is een goede beslissing geweest om de start te verleggen. Op die manier konden de wagens gemakkelijker het stadscentrum induiken”, aldus schepen van feestelijkheden José Debels (CD&V). Zowel aan de start als in de Sint-Amandsstraat mocht er dit jaar geen confetti gegooid worden. Het confettiverbod werd grotendeels gerespecteerd. Slechte enkelingen waagden zich aan het gooien van confetti.