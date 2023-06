Haringe kerremesse voor jong en oud: van quiz tot kermisrun

Het feestcomité van Haringe organiseert opnieuw Haringe Kerremesse van vrijdag 9 tot zondag 11 juni

“Elke jaar proberen we een gelijklopend programma te presenteren voor Haringe Kerremesse. Een barbecue, een quiz, op zondag enkele optredens….”, zegt Annouschka Spruytte. Op vrijdag 9 juni wordt om 20 uur een kermiskwis georganiseerd in de Levaard. Per ploeg betaal je 15 euro van vier tot zes personen. Inschrijven gebeurt via feestcomitéharinge@outlook.com of 0473 40 36 19.

Beerchallenge

Op zaterdag 10 juni is er een barbecuefestijn ten voordele van de kermis en Sint-Maarten om 19 uur in de Levaard. Volwassenen betalen 16 euro en kinderen jonger dan 12 jaar betalen 10 euro. Bestellen gebeurt via deze link of de Facebookpagina Feestcomité Haringe. “Iedereen is welkom, jong en oud. Er is een springkasteel, kinderanimatie, een friet-en oliebollenkraam. Nieuw dit jaar is een loopwedstrijd en een beerchallenge.”

Kermisrun

Een aperitiefconcert met optreden van oud-Haringenaar Michiel Buseyne om 11 uur staat op zondag 1 juni op het programma. De kermisrun is er om 14 uur. Er is een loopwedstrijd voor kinderen jonger dan 12 jaar en voor de volwassenen is er een parcours van vier tot zes kilometer. Inschrijven kost 3 euro inclusief drankje. Er staat ook een beerchallenge vanaf 14 uur op het programma. Dit loopt voor de rest van de dag verder. Het kermisweekend wordt afgesloten met optredens. Op 17 uur is er Madame Zaza Project en om 19 uur De Pilsjaars op het Haringeplein.