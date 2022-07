Handicap International lanceert wandeling met start aan bloemenpluktuin in Meulebeke

Handicap International pakt voor het tweede jaar op rij uit met een reeks wandelingen die de aandacht vestigen op revalidatiezorg. Eén van die wandelingen vertrekt en eindigt aan de bloemenplukboerderij van Martine Opsomer in Meulebeke.

“Vorig jaar kwamen de mensen van Handicap International naar mij met de vraag of ik een wandeling zou kunnen uitstippelen die rolstoelvriendelijk is en toegankelijk voor mensen met een beperking”, vertelt Martine.

“Ik heb toen het parcours voor twee wandelingen uitgestippeld en blijkbaar viel dat in de smaak, want ik verneem dat het vorig jaar de populairste van alle wandelingen van Handicap International was.”

Nodig

Dat beaamt ook de organisatie zelf. “Net daarom wilden we hier dit jaar zeker een vervolg aan breien”, vertelt persverantwoordelijke Lynn Symons. “Met zo’n wandeling willen we het grote publiek bewust maken van het belang van kwaliteitsvolle revalidatiezorg voor mensen met een fysieke handicap. Dat is nog altijd nodig, want wereldwijd zijn er maar liefst 250 miljoen mensen die nood hebben aan protheses, krukken of een rolstoel en slechts tien procent heeft daar toegang toe.”

Door wegenwerken in de buurt is de wandeling dit jaar ingekort tot 3 kilometer, maar wel toegankelijk voor iedereen. De start bevindt zich aan de Herenthoeve in de Heirentstraat, waar ook de bloemenpluktuin van Martine is.

“Alle deelnemers aan de wandeling kunnen nadien nog een boeketje bloemen komen plukken”, klinkt het. “De wandeling kadert in de campagne #WeMoveTogether. De wandelingen zijn nog tot 28 juli te downloaden op de site van Handicap International. Je kan ze nog de hele zomer op eigen tempo en op een tijdstip naar keuze stappen.

