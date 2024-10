Halloweennocturne in doolhof en kasteel van Loppem

Tijdens de halloweennocturne op woensdag 30 en donderdag 31 oktober wordt er gegriezeld in het doolhof en het kasteel van Loppem. “Twee dagen lang baadt de omgeving in een spookachtige sfeer.”

De halloweennocturne is een samenwerking tussen de Gezinsbond van Loppem, de gemeente Zedelgem en het Kasteel van Loppem. Op woensdag 30 en donderdag 31 oktober ben je tussen 14 en 20 uur welkom in het doolhof en het kasteel om te griezelen. “Na de succesvolle edities Griezelen in het doolhof breidt het halloweenevenement dit jaar uit met het kasteel”, begint Françoise Lantsoght, deskundige Toerisme bij de gemeente Zedelgem.

Zoek in Cluedo-stijl

“In en rond het doolhof kunnen jong én oud volop griezelen en de zoekopdracht door de spookachtige doolhofgangen tot een goed einde brengen. In het kasteel is er een aangepaste halloweenzoektocht in Cluedo-stijl. Deze zoektocht is voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Zij gaan op zoek naar de moordenaar en het wapen.”

Honger of dorst? De Gezinsbond van Loppem zorgt voor lekkers, van heerlijke spinnensoep tot warme chocolademelk, tot jenever en hotdogs. “Kom gerust verkleed naar de halloweennocturne. Vergeet je zaklamp niet als je na 17 uur komt en neem ook een balpen mee voor tijdens de zoektocht.” De toegang tot het halloweendoolhof bedraagt 1,5 euro. Kinderen onder 4 jaar mogen gratis binnen.

Een toegangsticket tot het halloweenkasteel kost 2 euro. De halloweennocturne duurt tot 20 uur, maar hou er rekening mee dat er vanaf 19.30 uur geen nieuwe bezoekers meer toegelaten worden.

Griezeltocht van Raak

Wie niet genoeg kan krijgen van al dat griezelen, kan ook nog deelnemen aan de griezeltocht van Raak Zedelgem, de voormalige KWB. “De griezeltocht bestaat uit twee luisterwandelingen. In het verhaal voor de jongste deelnemers (tot 8 jaar) ligt de nadruk op luisteren, terwijl in het verhaal voor oudere kinderen de focus ligt op democratische vaardigheden. De verhalen werden ingesproken door Evy Gruyaert”, zegt Christophe Steen van Raak Zedelgem.

Het startpunt is het marktplein van Zedelgem-Dorp. “Via de QR-code op het bord aan het monument Ode aan het Metaal vind je het parcours van 5,5 km terug. Onderweg staan zeven borden met een QR-code. Als je de codes scant, kan je luisteren naar het verhaal. De spannende griezeltocht is nog te beleven tot en met zondag 24 november.”